La exvoleibolista Rocío Miranda habló sobre las salidas que Jossmery Toledo ha tenido con Anderson Santa María, tras rumores que señalan que ambos se habrían encontrado juntos en México.

“No sabía lo de Jossmery con él (Santa María), pero si fuera cierto, le voy a jalar las orejas a Anderson porque lo conozco y tenemos una amistad. Sé que está pasando por un momento de recuperación por su lesión y tiene que estar dedicado a recuperarse para empezar a jugar”, exclamó.

De la misma manera, Rocío Miranda aseguró que no le sorprende que la expolicía esté siendo vinculada con diversos personajes del mundo deportivo, ya que afirma que está buscando la oportunidad para tener más popularidad.

Rocío Miranda. Foto: Archivo

“Ya sabemos cómo son estas chicas que tratan de ganar fama y relacionarse con futbolistas, crean algo mediático para estar en la palestra y así la gente pueda hablar de ellas. Es así cómo trabajan al parecer”, declaró para el diario el Trome.

Jossmery. Foto: Instagram

Al mismo tiempo, la exvoleibolista aprovechó la entrevista en el medio local para enviarle un consejo a ‘la reina del tiktok’, tras ser vinculada con varios futbolistas peruanos.

“Para Jossmery y para todas las chicas que quieran salir al medio y saltar a la fama, que lo hagan por sí mismas, que no busquen terceros, a futbolistas ni gente del medio. Que busquen salir adelante por su talento y por lo que puedan demostrar”, sentenció.

Jossmery Toledo y Christopher Olivares. Foto: Archivo

Por otro lado, Rocío Miranda deja en claro que las salidas de Jossmery Toledo son parte de su estrategia para hacerse conocida y no porque esté dolida. “No creo que esté ardida ni dolida, si no puede ser una estrategia para mandar una indirecta por marketing, porque sabe lo que vende”, indicó la deportista.