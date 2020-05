La presentadora de televisión Magaly Medina utilizó su programa para informar que Monique Pardo ya cuenta con el SIS.

“Desde el 22 de abril del presente año, Monique cuenta con afiliación activa al Plan de Seguro SIS, y está asignada al Centro de Salud Lince”, se le escucha decir a la conductora de espectáculos.

Al escuchar esta noticia, la exvedette no pedo contener su emoción y explicó los motivos que tuvo para pedir apoyo al presidente Martín Vizcarra. “Acabas de hacer un milagro, porque yo estuve hace un tiempo en una emergencia. Yo solo voy en emergencias, por eso lo pido. ya que al ser una persona sola como yo, ¿quien me ayuda?, ¿dónde voy a pedir ayuda?”, dijo la artista nacional.

Monique Pardo. Foto: Captura

De la misma manera, la popular ‘Urraca’ recalcó el arduo trabajo que ha tenido que realizar Monique Pardo por sus hijas y algunos integrantes de su familia.

“Yo sé que has trabajado duro y parejo para sacar adelante a tu hija y luego a tus nietas y sé que te preocupan tus pequeñas bisnietas. Tú siempre has trabajado ahora no lo puedes hacer”, manifestó la conductora.

Asimismo, Magaly Medina le hizo saber a la cantante que su pedido de ayuda ha sido escuchado, ya que le donarán una módica suma para que pueda estar mejor.

“(...) Corporación Universe Nutrition nos ha dicho que te van apoyar con s/ 5.000, eso es algo, habrá más personas que te van apoyar en lo que necesites y requieras”, contó la figura de ATV.

Monique Pardo y Magaly Medina. Foto: Captura

Y para finalizar la entrevista, la artista se mostró agradecida con el apoyo recibido. “(...) Eso ayuda para que pueda ayudar a otros también. Me estoy ganando la vida como sea, pero esta lucha hay que continuarla”, sostuvo Monique Pardo.