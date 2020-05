Justin Bieber no puede ocultar su amor por Hailey Baldwin. El cantante canadiense se inspiró en medio de la cuarentena por coronavirus y le dedicó un tierno mensaje a su joven esposa.

Las románticas palabras no generaron sorpresa entre los usuarios de redes sociales, puesto que el intérprete tiene acostumbrado publicar fotografías y frases para la modelo de 23 años.

“Querida Hailey, mientras me acuesto aquí contigo dormida a mi lado, pienso en cómo pude ser tan bendecido. Tu humildad, felicidad y deseo de superación me vuelve loco. Me siento honrado de ser tu esposo”, escribió Justin Bieber en Instagram.

La publicación fue aplaudida por cientos de usuarios de la plataforma, quienes resaltaron el gran amor que se profesan los artistas y destacaron el cambio que ha tenido el músico desde que se casó con Hailey Baldwin.

En la imagen que acompaña el escrito se puede observar a la popular pareja compartiendo un tierno beso. El intérprete de “Yummy” aprovechó la ocasión para hacerle una promesa a su cónyuge.

“Prometo amarte todos los días de nuestras vidas. Buenas noches, Hailey, y espero que leas esto y sonrías. Eres mi ‘siempre’”, finalizó.

Justin Bieber y Hailey Baldwin se unen a reto iniciado por Kendall Jenner

La pareja replicó una iniciativa de Kendall Jenner llamada ‘How are you really’, que tiene como objetivo exponer públicamente la importancia de la salud mental en cuarentena.

Hailey Baldwin y Justin Bieber expresaron cómo se sienten psicológicamente durante la crisis sanitaria.

“Hay una parte de mí que se siente asustada y nerviosa por el futuro. Hay otros días en los que me siento bien, motivada y esperanzada. A veces siento que los días se tornan en un desafío”, dijo la modelo.

“La finalidad de este reto es que ustedes sepan que es normal sentirse así en esta situación y que estamos con ustedes”, agregó el canadiense.