Fiorella Rodríguez: “Después de esta pandemia vamos a ser distintos"

Por: Alessandra Mayanga Polanco

Luego de la llegada del coronavirus al Perú, muchos artistas tienen que reinventarse debido que uno de los últimos rubros en volver a activarse será el de entretenimiento.

Ese es el caso de Fiorella Rodriguez, quien está armando un proyecto innovador junto con su hija durante la cuarentena por COVID-19.

Fiorella Rodríguez

Actualmente la artista trabaja como locutora en Radio Capital, en el que por primera vez se aleja del mundo del espectáculo para enfrentarse a narrar noticias durante la pandemia.

¿Cómo fue el proceso de transición de espectáculos a narrar noticias locales en radio?

Es la primera vez que tengo en mi mano una pauta enteramente local, he estado dedicada al entretenimiento, siempre he llevado a la gente shows y espectáculos. Es un aprendizaje increíble porque no es fácil escuchar a la gente, no tienen idea.

¿Cómo ha impactado en tu vida este cambio?

Mucho. Uno abre líneas y car... te das cuenta que realmente hay problemas. La mayoría se queja por hue... pero hay personas que sufren mucho, personas que se levantan por un problema y se acuesta con más problemas.

¿Cómo te vas a reinventar luego de esta pandemia?

Estoy sacando un proyecto adelante con mi hija que tenia pensado hace tiempo, estamos ideando contenido para publicar en redes sociales, ella me esta enseñando estos nuevos canales de comunicación. Mikella es un gran complemento para mí.

Tú te estas reinventando en plataformas digitales, así como muchos otros artistas, entonces ¿consideras necesario el regreso de programas como Esto es guerra, a pesar del estado de emergencia?

No me parece mal que en el momento pertinente regrese. La gente necesita distraerse, aquí nadie te impone nada, hay diversos contenidos. No es malo que vuelvan los contenidos de entretenimiento si siguen el marco normativo.

¿Cómo estás llevando la cuarentena?

Estoy viviendo con mi hija y mi novio Jean Pierre. Nos apoyamos los tres en todo. Nosotras cocinamos, Jean Pierre y yo compramos. Extraño a mi madre a mis hermanas, pero sabemos que va a llegar el momento de vernos.

¿Cómo te va la convivencia con tu pareja durante la cuarentena?

Estamos pasando nuestros aniversarios en cuarentena, ya vamos a cumplir un año. ¡Increíble cómo pasa el tiempo!

¿Cómo crees que va a cambiar la vida después del coronavirus?

Después de esta pandemia vamos a ser distintos. Si se acaba la cuarentena, mi hija y yo sabemos que vamos a pasar prudencia cuatro meses más, no necesitamos de un vigilante como el Estado, estamos en la época mas vulnerable y tenemos que protegernos.