La esposa del artista peruano Eusebio Grados Robles informó sobre el fallecimiento del intérprete de “El pio pio" en el hospital Hospital Guillermo Almenara en el distrito de La Victoria.

Como se recuerda, el reconocido cantante de música andina fue dado de alta hace unas semanas, tras ingresar al mismo nosocomio por emergencia al presentar una peritonitis.

“Y ahora, los médicos están deteniendo la infección. Me han sugerido hacerme una operación, quitarme la bolsa del estómago y hacer un tratamiento de hemodiálisis”, comentaba el artista.

“Yo soy un guerrero y enfrento mis batallas. Tengo cáncer a la médula ósea y luché contra eso. Entonces, quiero seguir viviendo para hacer lo que más me gusta hacer... el folclore, el arte y porque no me resigno a irme al más allá”, escribió en su red social.

Recordemos que el pasado martes 21 de abril, el cantante se pronunció anunciando que se encontraba estable en su casa y junto a su familia. “Devuelta a casa, gracias a Dios”, escribió después de las complicaciones que sufrió al padecer la enfermedad.

“Me sacaban líquido de un kilo y medio cada cuatro horas al día, mis riñones están crónicamente maltratados y me hicieron una diálisis peritoneal, y los galenos me comunicaron que debían hacer una operación para sacar la bolsa que tenía dentro del estómago”, dijo el artista.

Eusebio Grados Robles y el origen de su canción “El pio pio”

“El pio pio” ha sido una de sus emblemáticas músicas escritas en el año 1988, compuesta por Luis Anglas durante un carnaval Huancaíno donde se escuchaba el cantar de los pollitos.

A partir de esa fecha dicho tema marcó un antes y después en la vida de Eusebio Grados Robles, ya que a raíz de esa música el cantante logró publicar mejorar su carrera profesional.

Hijo del ‘Chato’ Grados se pronuncia tras la muerte de su padre

El hijo de Eusebio ‘Chato’ Grados, Victor Grados Vega, escribió un emotivo mensaje dedicado a su padre, luego que se difundiera en redes sociales el deceso del artista. Victor Grados Granda utilizó su cuenta de Facebook para expresar su tristeza.

“Padre mío no puede ser. Tú lo dijiste, el ‘Pío pío’ se habrá terminado cuando ya no estés. Ahora cantarás desde arriba. Siempre te amaré padre, tengo un gran dolor en mi alma. Por qué Dios mío”, escribió el hijo del reconocido cantante folclórico en Facebook.

Ministerio de Cultura se pronuncia por el fallecimiento de Eusebio ‘Chato’ Grados

El Ministerio de Cultura, a través de sus redes sociales, lamentó la muerte del cantante vernacular Eusebio ‘Chato’ Grados.

“El Ministerio de Cultura lamenta el sensible fallecimiento de Eusebio “Chato” Grados, reconocido cantautor de nuestra música vernacular y Personalidad Meritoria de la Cultura 2012. Ofrecemos nuestro sentido pésame con la familia y sus seguidores”, se lee en su publicación de Facebook.

Sonia Morales lamenta la muerte del ‘Chato’ Grados

Tras la noticia del fallecimiento de Eusebio ‘Chato’ Grados, la cantante folclórica Sonia Morales, a través de sus redes sociales, envió unas sensibles palabras.

“Mi querido amigo maestro, que Dios te tenga en su gloria. Dejas mucho dolor en nuestros corazones. Que Dios te tenga en su gloria. Mi más sentido pésame a la familia Grados Robles”, se lee en su publicación.