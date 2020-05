Bono Familiar Universal | Para reducir el impacto económico en los hogares peruanos que se encuentran afectados por el estado de emergencia nacional ante la COVID-19, el Gobierno dispuso de subsidios monetarios. Estos son los bonos Yo me quedo en casa, Bono Independiente, Bono Rural y el recién creado Bono Familiar Universal (incluye a las anteriores), son iniciativas para cubrir las necesidades básicas de la población durante la pandemia. Este Bono Familiar Universal se encuentra en el Decreto de Urgencia 052-2020 que ''establece medidas extraordinarias para reducir el impacto negativo en la economía de los hogares afectados por las medidas de aislamiento e inmovilización social obligatoria a nivel nacional''.

Las personas a recibir este subsidio fueron seleccionadas por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) por medio de un padrón que cumple ciertos requisitos como el no ser trabajador que se encuentran en planilla o que no haya accedido al Bono de 380 soles “Yo me quedo en casa”, Bono Independiente, entre otros criterios.

Cabe recalcar que en los próximos días se pondrá a disposición plataforma web donde se podrá conocer, por medio de los números del DNI, si usted es uno de los beneficiarios, así como la fecha y lugar donde podrá recoger el bono.

¿Qué es el Bono Familiar Universal?

El Bono Familiar Universal es la ayuda económica de S/ 760 dispuesto en el contexto de emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 que se está dando en nuestro país.

Este bono va dirigido a aquellas familias en condición de pobreza y pobreza extrema registrados en la base de datos del Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh).

Bono Familiar Universal. Foto: difusión

Asimismo, recibirán los S/760 soles las personas que se encuentren dentro del Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres (Juntos), los hogares con algún integrante del "Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65” y los que pertenecen al “Programa Nacional de Entrega de la Pensión no Contributiva a Personas con Discapacidad Severa en Situación de Pobreza” (Contigo), que promueve el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

¿Quiénes pueden cobrar el Bono Familiar Universal?

Por medio de una conferencia de prensa, el mandatario Martín Vizcarra indicó que por medio de este Bono Familiar Universal, el Gobierno apunta a que no haya ninguna familia en el país que sea desatendida en lo que dure el aislamiento social.

“Son nueve millones de hogares en el país y retirando a los que tienen un ingreso porque algún miembro está en planilla, quedan alrededor de 6.8 millones que necesitan el bono”, señaló Vizcarra.

Asimismo, el viernes 15 de mayo, el MTPE comunicó a través de la Resolución Ministerial Nº 087-2020-TR que serán 594.763 familias que se encontrarán en el primer grupo de recojo de bonos de S/760.

Además, los hogares que recibirán el bono de S/ 760 se encuentran aquellos que no han sido contados en el “Aplicativo de Registro Centralizado de Planillas y de Datos del Sector Público” o en la planilla privada, con la excepción de pensionistas y a la modalidad formativa.

Los que no podrán acceder a este Bono Familiar Universal serán los hogares cuyo uno de sus integrantes o más perciban un ingreso mensual superior a S/ 3.000. Esto se verificará con la información dada por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones (SBS) y la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat).

¿Cuánto dinero me corresponde del Bono Familiar Universal?

El bono familiar universal será cobrado en una sola cuota. El monto es S/760 soles. Con ello, se busca respaldar la canasta básica familiar de las familias que, hasta el momento, no cuentan con apoyo del Gobierno para afrontar la crisis por este estado de emergencia.

¿Cuál es la página para inscribirse para el Bono Familiar Universal de 760 soles?

La lista de beneficiarios del bono familiar universal está siendo elaborada por el Gobierno y se dará a conocer estos días, debido a que ahora se encuentra en periodo de prueba.

Vale indicar que los que no formen parte del padrón, tendrán la opción de registrarse en una web que será anunciada por el Midis.

¿Cómo consultar con DNI si soy beneficiario del Bono familiar universal?

El último 8 de mayo, Patricia Balbuena, Viceministra de prestaciones sociales del Midis, comunicó que en los próximos días se abrirá la plataforma para poder consultar, con DNI si usted puede acceder al bono de S/760.

También manifestó que se habilitará una página web en la RENIEC que permita la inscripción de personas que no han recibido, hasta la fecha, algún subsidio del Estado.

“Reniec está proyectando ya, poner a disposición esta plataforma en los próximos días. Esperamos que sea domingo o lunes de la próxima semana. Hay personas que comentan que no se les dio ningún bono (Bono 380, Bono independiente, Bono Rural), pero soy vulnerable porque he perdido el empleo. Este registro en el Bono universal va a permitir que podamos empadronar y poder validar esta información”, manifestó.

¿Debo registrarme en la Reniec para recibir el Bono Familiar Universal?

Hasta la fecha no hay indicaciones para el empadronamiento a través de la plataforma web de la RENIEC para formar parte de las personas beneficiadas con el Bono Familiar Universal. Por ello, Patricia Balbuena, afirmó que el Midis está en proceso de estructuración de una plataforma para que las familias que no han accedido a un bono, se registren y pasen a ser consideradas.

Estos hogares necesitarían una declaración jurada con sus datos personales y lugar de residencia para ser evaluado por el Estado. Si se llega a poner datos falsos, puede ser considerado como delito a la justicia y ser acusado por falsedad genérica.

Bono Familiar Universal: el próximo martes 19 de mayo inicia el pago

Ariela Luna, ministra de Desarrollo e Inclusión Social, precisó el pasado jueves 14 de mayo que el Bono Familiar Universal de 760 soles podrá ser cobrado desde la próxima semana.

“El bono universal debemos ya empezar a pagarlo la próxima semana, alrededor del 19 de mayo debemos estar pagando el bono universal en su primera parte, lo urbano y lo rural”, afirmó Luna en una entrevista a un medio local.

¿Dónde acceder al Bono Familiar Universal?

La lista de los inscritos al Bono Universal Familiar se dará a conocer por medio de la plataforma online de dicho subsidio. Esta web será anunciada por el Gobierno en los próximos días.

Asimismo, las autoridades han declarado que habrá otra página web donde las personas que no han recibido ningún bono del Estado se puedan inscribir para ser evaluado por el Midis.

Bono Universal Perú: ¿En qué bancos se cobrará?

El Banco de la Nación cooperará para que miles de peruanos accedan al bono de S/760. Además, se encuentra dando prioridad a sus afiliados por medio de canales alternos a las oficinas, para realizar operaciones sin cobro de comisión.

Este banco no es el único que recibirá a los seleccionados a cobrar el Bono Universal. Otras entidades bancarias también se ponen a disposición.

“En principio se va a comprometer a todo el sistema financiero, esto no se va a pagar únicamente por el Banco de la Nación, y todas las metodologías que nos proponga el sistema informático también serán utilizadas”, señaló el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos.

¿Hasta cuándo puedo cobrar el Bono Familiar Universal?

El Bono Familiar Universal de 760 soles se puede recoger hasta después de treinta días de finalizada la emergencia sanitaria.

El monto podrá ser cobrado tanto en el Banco de la Nación como en instituciones financieras autorizadas para entregar este dinero.

¿Cuántas veces será entregado el Bono Familiar Universal?

Este bono, según el Decreto de Urgencia 52-2020, podrá ser entregado solo una vez y durante lo que dure el estado de emergencia nacional que se vive a causa del coronavirus.

El Bono Familiar Universal es una medida extraordinaria que está implementando el Gobierno peruano para minimizar el impacto negativo en la economía de familias afectadas por la inmovilización social obligatoria.

¿Cuál es la página web del Midis?

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) cuenta con una plataforma web en la que se registra la información sobre los bonos que ofrece el Estado en medio del estado de emergencia nacional ante el coronavirus.

La dirección es la siguiente https://www.gob.pe/midis