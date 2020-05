“Safaera” de Bad Bunny regresa a Spotify tras reclamos de fans

En las últimas horas, Bad Bunny se volvió tendencia en las diferentes plataformas sociales debido a que Spotify eliminó uno de sus mayores éxitos de su parrilla musical. Este hecho generó molestia entre los millones de fans del cantante.

“Safaera” fue excluida por varias horas de la aplicación de streaming sin ningún tipo de comunicado o explicación. Sin embargo, luego de los intensos reclamos de los usuarios, la canción fue reintegrada en el repertorio virtual del reguetonero la noche del viernes 15 de mayo.

Esto fue celebrado por miles de usuarios en Twitter, quienes expresaron su alegría al poder escuchar nuevamente el popular sencillo de Bad Bunny. “Diosito aprieta, pero no ahorca. ¡Volvió Safaera!” y “Celebraré esta noche porque Safaera volvió a Spotify”, se lee en Twitter.

Debido a la gran conmoción creada, y por las distintas teorías expuestas por internautas, Spotify decidió difundir un comunicado explicando por qué la canción fue retirada del catálogo musical.

Spotify explica por qué eliminó "Safaera" de Bad Bunny

“Estamos felices de reportar a los fans que “Safaera” está nuevamente disponible para escuchar. El track fue retirado temporalmente tras un reclamo de derechos de autor por un fragmento del sencillo”, se indicó en la cuenta oficial de la aplicación en Twitter.

Bad Bunny sorprende al aparecer en la portada de la revista Rolling Stone

El artista urbano sigue cosechando logros. Esta vez generó sorpresa entre sus seguidores al ser el protagonista de una extensa entrevista para el popular medio y se convirtió así en uno de los pocos exponentes del género en aparecer en la portada de Rolling Stone.

Bad Bunny en la portada de la revista Rolling Stone.

Bad Bunny no dudó en celebrar el hecho en redes sociales. “Desde niño me dieron ganas de ser grande, me dieron ganas de perseguir mis sueños. Gracias a todo el que creyó, a los que creen y a los que algún día creerán”, escribió en Instagram.