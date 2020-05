Mediante un informe, la conductora Magaly Medina mostró unas imágenes donde se ve al empresario Yaqoob Mubarak retirándose del domicilio de la bailarina Belén Estévez durante la cuarentena.

“Yaqoob Mubarak, este señor que viene donando a muchas personas necesitadas en el país y que siempre está diciendo que quiere enamorarse de una peruana, que no le interesa el físico sino que sea una buena persona con un gran corazón [...] Nosotros lo sorprendimos saliendo de la casa de Belén Estévez””, comentó la conductora.

En las imágenes mostradas se aprecia al árabe con un polo color blanco saliendo del domicilio de la modelo argentina.

Yaqoob Mubarak. Foto: Captura

Como se sabe, la bailarina realizó una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram donde le envió algunos besos al millonario Yaqoob Mubarak. “Mi vida, 8 besos para ti”, le dijo la extranjera para el filántropo asiático.

En reiteradas ocasiones, Belén Estévez ha afirmado que no tiene ningún vínculo con el empresario. “No lo conozco, pero físicamente me parece guapo. La labor que hace enamoraría a cualquier mujer. A mí me encanta ayudar y tenemos eso en común. Tiene toda mi admiración y respeto”, indicó.

“Cualquier ayuda social estoy dispuesta y voy a donde sea. Me encanta”, señaló la bailarina al saber las funciones que el empresario ejecuta en el Perú.

Cabe recordar que el millonario árabe actualmente se encuentra en nuestro país efectuando diversas labore sociales para las personas más necesitadas durante el estado de emergencia.