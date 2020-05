Yaqoob Mubarak celebra un año de labor social en Perú: “Por más cansado que me sienta, no pararé”

El empresario árabe Yaqoob Mubarak se encuentra muy entusiasmado, pues acaba de cumplir un año realizando labor social en el Perú. Así lo hizo saber a todos sus seguidores a través de su cuenta de Instagram.

Por medio de un emotivo mensaje y un conmovedor video, el filántropo también anunció que continuará llevando ayuda al prójimo en nuestro país y en toda Sudamérica, hasta cumplir todas las promesas que le hizo a los más vulnerables.

“Hoy es el día en que se cumple un año de mi labor social en Perú, por más cansado que me sienta no pararé, me detendré cuando haya cumplido todas las promesas que he hecho a mis familias en Sudamérica. Perú, contigo, nunca quiero ver el final”, escribió Yaqoob Mubarak en su Instagram.

En el video que compartió, el filántropo árabe mostró los momentos más emotivos de los casos en los que pudo colaborar, como el de Víctor, el niño que estudiaba bajo un poste de luz en la ciudad de Trujillo, y finalizó el clip con la frase: “Es lo que ha pasado en un año y prometo seguir ayudando”.

Al ver estas imágenes, los fanáticos de Yaqoob Mubarak se conmovieron y le enviaron sus mejores deseos al empresario.

“Todas esas buenas acciones se va a multiplicar en bendiciones”, “usted tiene un corazón muy grande para Perú”, “eres un gran padre, gran hombre y un gran hijo. Vamos, levántate con fuerza y a seguir”, “que lindo que existan personas como tú en este mundo, la vida te lo recompensará en grande”, “eres un ángel en verdad, Dios te siga bendiciendo”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron.

En tan solo cinco horas, la publicación de Yaqoob Mubarak en Instagram logró superar los 15.000 ‘me gusta’.