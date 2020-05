Rosángela Espinoza sobre Esto es guerra: “Estoy invirtiendo mi tiempo en estudiar”

La modelo Rosángela Espinoza manifestó que todavía no sabe si regresará al reality de competencia Esto es guerra, ya que aún no la han llamado para reintegrarse al programa. “No sé si regresaré, no me han llamado aún, igual estoy invirtiendo mi tiempo en estudiar”, declaró.

Incluso, la figura de América televisión reveló que ha sabido guardar su dinero durante el aislamiento social, asegurando que ha dejado de comprar vanidades porque ha ayudado a su madre en estos días.

“Sí, no gasté en viajes ni en comprar ropa, accesorios de lujo, nada de eso. Además, yo ayudo a mi mamá, trabajo para que no le falte nada, hace poco le regalé su centro de lavado”, señaló para el diario el Trome.

Por otro lado, Rosángela Espinoza no dudó en responder al ser consultada sobre sus compañeros del reality del canal 4, asegurando que no los extraña ni un poco, porque ahora se siente tranquila.

Al mismo tiempo, aprovechó en enviarle un mensaje a su colega Michelle Soifer sobre su operación de la manga gástrica. “Ahora que está flaca estará insoportable. Quién la soportará, el ‘Principito’”, sostuvo en el conocido medio.

Como se recuerda, la chica reality señaló que desea formar su familia, pero primero quiere terminar su carrera profesional. “Ejercer la carrera. Además, también quiero tener mi familia ahora que termino de estudiar”, indicó Rosángela.

Recordemos que la modelo siempre ha dejado en claro que para ella primero son los estudios, ya que acaba de terminar recientemente su noveno ciclo en la carrera universitaria de Marketing.