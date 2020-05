Romina Gachoy brindó una entrevista en la que dio a conocer que Angie Jibaja le pidió disculpas por haber dicho que no le mostró a sus hijos Janko y Gia un video que les envió en el Día de la Madre.

La esposa de Jean Paul Santa María explicó que, tras esta acusación, realizó una publicación contra la ‘Chica de los tatuajes’, pero luego la borró porque esta le pidió perdón.

Romina Gachoy asegura que jamás intentó romper el vínculo entre Angie Jibaja y sus hijos.

“Yo hice esa publicación porque Angie había mandado un video a sus hijos y como los chicos no lo habían visto, ella me culpó a mí. Lo cual fue muy injusto, ya que no soy adivina”, indicó al diario Trome.

"Eso fue lo que me incomodó, que diga cosas sin saber la realidad, pero luego ella mandó un audio al Instagram de Janko (su hijo) pidiéndome disculpas y por ese motivo borré mi post. Y todo bien, de mi parte la disculpo y le deseo lo mejor”, agregó la argentina.

Angie Jibaja molesta con Jean Paul Santa María y Romina Gachoy. Foto: Instagram

Asimismo, Romina Gachoy aprovechó para asegurar que Angie Jibaja tiene total libertad para comunicarse con sus dos hijos Janko y Gia por vía telefónica. “El teléfono de Janko tiene la pantalla mal, pero lo usa igual y por ese medio habla mediante audios y mensajes, cuando él quiere, con su mamá”, precisó.

Finalmente, dejó claro que las publicaciones familiares que ella y Jean Paul Santa María realizan no pretenden afectar a nadie. La modelo hizo esta aclaración luego de que Rodrigo González los acusara de dañar a Angie Jibaja con sus posts.

“Nosotros no compartimos cosas bonitas en familia para dañar a nadie, lo hacemos porque tenemos la libertad como cualquier otra persona o familia, sin ningún fin negativo. Es feo que siempre estén buscándole lo malo a todo”, sentenció.