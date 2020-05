Yaqoob Mubarak se encuentra en el ojo de la tormenta luego de ser captado visitando a Belén Estévez en plena cuarentena, sino también vinculado en conversaciones subidas de tono con la polémica Paloma de la Guaracha. Ante esto, Rodrigo González reveló que el empresario árabe lo ha bloqueado en redes sociales.

En sus historias de Instagram, Rodrigo González compartió la noticia donde se expone a Mubarak visitando el departamento de la bailarina argentina durante el aislamiento social obligatorio. Por ello, el popular ‘Peluchín’ escribió: “Ya ven, mis amores, hace tiempo se los vengo diciendo”.

En la siguiente historia, el exconductor de Válgame Dios mostró la noticia donde Paloma de la Guaracha asegura que Yaqoob Mubarak le escribió mensajes íntimos en los que, incluso, le pidió encontrarse en un hotel para mantener relaciones sexuales.

“Belén (Estévez) va a tener que disputarse el amor del millonario árabe con Paloma de la Guaracha (polémica mánager de orquestas de salsa locales”, expresó Rodrigo González.

Sin embargo, luego recordaría que cuando el empresario recién llegó al Perú y se hizo mediático, sobre todo en programas de espectáculos, le hizo un particular pedido a ‘Peluchín’: “Después que me pedía que le consiga novia, ahora el millonario (Yaqoob Mubarak) me ha bloqueado (de redes sociales), mis adoradas, ja, ja ja”.

De hecho, Yaqoob Mubarak celebró hoy su primer año haciendo labor social en el Perú y compartió esta fecha importante para él en su cuenta de Instagram.

Acompañado de un video que hace una recopilación de sus apariciones en nuestro medio, el empresario describe así su experiencia en el país: “Hoy es el día en que se cumple un año de mi labor social en Perú”.

“Por más cansado que me sienta no pararé, me detendré cuando haya cumplido todas las promesas que he hecho a mis familias en Sudamérica. Perú, contigo nunca quiero ver el final”, expresó Yaqoob Mubarak.