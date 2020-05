Un video ha causado revuelo en las parejas de enamorados de todo el mundo por el contenido y los personajes que participan. Se trata del nuevo tema musical de René Pérez cuyo rótulo es “Antes que el mundo se acabe”.

En la canción de Residente aparecieron distintas parejas del mundo artístico y el fútbol. Tal es el caso de Bad Bunny y Gabriela, Messi y Antonella, Camilo y Evaluna, Ricky Martín y Jwan Yosef, entre otros.

Los internautas podrán apreciar el video a través del canal oficial de YouTube del cantante puertorriqueño. Cabe mencionar que todo el aspecto visual gira en torno al beso, es decir, hay un derroche de amor por parte de las celebridades.

Este inédito tema utiliza la coyuntura adversa para hacer arte. Por ejemplo, en el siguiente estribillo hace referencia a la convivencia de las parejas durante la cuarentena por coronavirus.

“No sé cuándo estaré libre la pista, por ahora toca abrir las ventas y llegar hasta donde nos lleve la vista. ¿Cuándo saldremos de nuevo? Eso nadie lo sabe. Mejor, por ahora nos damos un beso antes que el mundo se acabe. Con tus labios escucho las olas del mar como suenan, y los pies se me llenan de arena desde la cuarentena. Ni la pandemia más fuerte que anda matando personas, me separa de ti. Por eso contigo, la distancia social no funciona”, reza la canción.

Tras 6 horas de haberse publicado el video en YouTube, las vistas ascienden a 1 122 456. Los lugares en los que aparecen las celebridades son Barcelona, Miami, Puerto Rico, Argentina, México, China, entre otros.

“De cerca o de lejos tú me subes el sistema inmune. Y si la luna se queda sin noche y las mañanas se quedan sin aves. Mejor, por ahora nos damos un beso antes que el mundo se acabe”, dice René a través de su canción.