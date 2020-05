Pedro Suárez Vértiz tras contagio de Anna Carina: “El coronavirus está en el viento”

Anna Carina Copello ha causado gran conmoción entre los peruanos al confirmar que dio positivo al coronavirus a pesar de haber respetado la cuarentena al pie de la letra. Ante esto, Pedro Suárez Vértiz no dejó pasar la oportunidad para enviarle un mensaje de aliento a la cantante que atraviesa momentos muy complicados.

En su cuenta de Instagram, Anna Carina dio la mala noticia a sus fans tras varios días presentando síntomas relacionados a esta enfermedad: “Sumado a los síntomas que tenía, perdí por completo el sentido del olfato (síntoma característico del coronavirus), por lo que decidí hacerme el test. Ayer me dieron los resultados de la prueba molecular y salió positivo. Tengo COVID-19 y la verdad es que me cuesta creerlo”.

Tras enterarse de esta lamentable noticia, Pedro Suárez Vértiz utilizó su cuenta de Facebook para darle aliento a la cantante peruana: “No puedo creerlo. La más maniática de la higiene sanitaria, Anna Carina, se contagió del coronavirus. No sabemos cómo. Ella tiene 60 días sin salir”.

Tras esto, el rockero nacional se aventaría a lanzar una supuesta hipótesis sobre la situación del coronavirus: “Creo que esa vaina ya está en el viento”.

Tras esto, volvería a enfocarse en Anna Carina Copello para expresarle su cariño y aprecio: “Tranquila, amiga mía. Te queremos muchísimo y lo sabes”, sentenció Pedro Suárez Vértiz.

Sin embargo, a pesar que muchos de sus seguidores compartieron el mensaje hacia Anna Carina Copello, otros se detuvieron en su aseveración que el coronavirus “está en el viento” y las críticas no se hicieron esperar.

“Pedrito, no eches la culpa al viento, la naturaleza no tiene la culpa de nada”, “admiro a Pedro como cantante, pero de eso a decir que el virus está en el aire es algo jalado de los pelos”, “el coronavirus no está en el viento. Alguien en su casa salió y la contagió o pidió delivery y se contagió”, “no es responsable que digas eso, tú eres una persona pública y hay gente que sigue líderes de opinión. Incluso sin razonar, simplemente porque confían en ustedes”, fueron algunos de los comentarios en la publicación de Pedro Suárez Vértiz.