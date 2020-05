La integrante de Corazón Serrano Nickol Sinchi utilizó su cuenta de Instagram para pedir a los internautas que la apoyen con donaciones de sangre destinadas a sus fans de Chiclayo.

A través de la famosa red social, la artista escribió un mensaje dirigido a todos los peruanos. "¡Urgente, Chiclayo! Se necesitan donadores de sangre O+ Por favor, comunicarse al 948 448 275. ¡Es para la mamá de un gran amigo que se encuentra muy grave! Se los agradeceré de corazón”, escribió.

Así, la cumbiambera aclaró que esta donación no es para ella ni para sus familiares, sino para la mamá de un amigo que se encuentra en el departamento de Chiclayo y que necesita un donante urgente.

Nickol Sinchi pasó el Día de la Madre en pleno aislamiento social junto a su hijo, alejada de los escenarios. “Me siento tan bendecida de tenerte a mi lado, sin duda alguna eres mi mejor regalo. Desde que supe que venías al mundo, entendí que mi vida ya era perfecta y que no me faltaba nada más, por que contigo lo tengo todo. Feliz día a todas las mamitas”, escribió en su red social.

Cabe señalar que desde que nació su primogénito, la cantante ha recibido diversas críticas por parte de algunos internautas, pero Nickol Sinchi siempre ha salido a defender a su hijo de los duros comentarios.

“Hola, amigos, es la primera y última vez que hablaré de mi vida personal, como muchos saben, siempre he sido muy reservada con lo más valioso que tengo en esta vida, mi familia. Hoy quiero compartir esta noticia tan importante y mi felicidad con todos ustedes, no se imaginan cuánto anhelé este momento”, finalizó.