Monique Pardo a Martín Vizcarra: ¡Por favor! Bríndeme un SIS, soy un adulta mayor

La artista nacional Monique Pardo reveló que ha sufrido un preinfarto y que no cuenta con la ayuda necesaria, debido a la enfermedad que padece su esposo y la falta de trabajo.

“Estoy muy triste. Mal. Soy una persona mayor, vulnerable. Me han negado el SIS (seguro integral de salud), no tengo trabajo, ni dinero, mi esposo tiene parkinson, diabetes y me siento abandonada por el Gobierno”, declaró.

De la misma manera, Monique Pardo hizo un llamado al presidente para que la pueda ayudar, ya que no tiene un seguro para poder atenderse. “¡Por favor!, le pido al Presidente Martín Vizcarra que me brinde un SIS, no tengo dónde atenderme y cuando voy de emergencia al hospital Casimiro Ulloa me niegan la atención por no estar asegurada. Es mi derecho por ser un adulto mayor”, precisó para La última.

Monique Pardo. Foto: Archivo

Al mismo tiempo, la exvedette recalcó que no le permiten inscribirse en el SIS por ser una figura pública, ya que le dicen que no clasifica. “Tengo cara de millonaria", dijo.

Monique Pardo. Foto: Instagram

“Hoy sentí que sufría un preinfarto por todo lo que vivo. Además, me enteré de que un gran doctor, una inminencia en la medicina, mi amigo, está muy delicado de salud y me pone muy mal”, indicó Monique.

También, la artista nacional le pidió al Gobierno una ayuda para ella y su esposo, con quien lleva 23 años de relación. “No trabajo en la televisión hace mucho tiempo. No tengo un sueldo estable. Soy adulto mayor y merezco tener dónde atenderme en una emergencia por derecho”, aseveró en el medio local.

Monique Pardo. Foto: Archivo

“Yo me busco mis trabajos por donde sea, talento me sobra. Ya no puedo hablar más porque estoy medicada, necesito dormir, estoy muy cansada”, afirmó Monique Pardo.