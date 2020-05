María Pía a Anna Carina por contraer coronavirus: “Toda la familia, te amamos”

Luego de conocer que Anna Carina Copello dio positivo al coronavirus, su hermana María Pía le envió un mensaje a través de su cuenta de Instagram, donde no solo lamentó que la cantante contrajera la COVID-19, sino le dio su apoyo y aliento en estos duros momentos que atraviesa.

En su más reciente publicación de Instagram, María Pía Copello se mostró preocupada por el hecho que Anna Carina se contagiara con esta enfermedad a pesar de seguir al pie de la letra las recomendaciones de prevención.

María Pía y Anna Carina Copello.

“Hoy mi hermana @annacarinapop lanzó un comunicado contando la situación que está viviendo. Anna, sin haber salido de su casa desde hace 60 días, usando toda la protección debida y los cuidados adecuados, ha contraído COVID-19”, expresó la expresentadora.

Seguidamente, María Pía confiesa que la lamentable noticia ha puesto en vilo a todos sus familiares.

María Pía Copello se solidariza con su hermana Anna Carina luego que diera positivo con coronavirus.

“Esta es una situación muy difícil para mi familia, pero debemos agradecer que ella está estable y llevando el tratamiento que le han recomendado los especialistas”.

Luego de agradecer a los médicos que se encuentran en este momento luchando por salvar vidas del embate del coronavirus, María Pía Copello se dirigió hacia su hermana con un mensaje de amor y aliento: “Anna, hermana de mi corazón, la familia siempre unida, te amamos.”

María Pía Copello dejó la televisión para dedicarse a las redes sociales.

Vale recordar las palabras de Anna Carina Copello cuando confesó en Instagram que dio positivo con el coronavirus.

“Sumado a los síntomas que tenía, perdí por completo el sentido del olfato (síntoma característico del coronavirus), por lo que decidí hacerme el test. Ayer me dieron los resultados de la prueba molecular y salió positivo. Tengo COVID-19 y la verdad es que me cuesta creerlo”.

Anna Carina revela que contrajo el coronavirus.

Pero lo que mayor extrañeza le causó a la cantante fue el no entender cómo contrajo la enfermedad a pesar de haber respetado la cuarentena y el aislamiento social obligatorio.

PUEDES VER María Pía y Rocío lanzan recetario de jugos para fortalecer el sistema inmunológico

“A pesar de haber tenido todas las precauciones del caso, de no haber salido de mi casa por más de 60 días, de haber desinfectado bolsas y todo lo que llegaba de afuera usando mascarillas, al parecer no fue suficiente. Les cuento todo esto para que sean conscientes de lo serio y contagioso que puede ser este virus. Quítense de la mente el ‘no me va a pasar a mí’, porque verdaderamente pasa”.