'La Pánfila’ se emociona al recibir ayuda de artistas para su familia con coronavirus [VIDEO]

‘La Pánfila’ ofreció una entrevista para En boca de todos, en la que se emocionó al recibir el apoyo económico de artistas, luego de revelar que varios integrantes de su familia dieron positivo para coronavirus.

Los conductores del magazine de América TV le presentaron a la carismática actriz María Victoria Santana un video en el que aparecían sus compañeros de la serie Los Vílchez y todas las figuras que se animaron a formar parte de la cadena solidaria.

César Ritter, Denisse Dibós, Nacho Di Marco, Marisa Minetti, Fiorella Pennano, Tula Rodríguez, Juan Carloas Orderique, Sofía Franco, Christian Domínguez, Paola Ruiz, “Canchita” Centeno, Flor Polo, Deyvis Orosco, Natalie Vértiz, entre otros, fueron los protagonistas de esta labor de ayuda social.

Al ver estas imágenes, ‘La Pánfila’ no pudo evitar emocionarse por la solidaridad y el cariño que le demostraron sus colegas artistas.

“Muchas gracias. Quiero agradecer a todos mis compañeros. Me he emocionado. Los Vílchez se ha hecho una familia preciosa, voy a estar eternamente agradecida, me han sorprendido, esto me ayuda mucho”, expresó en En boca de todos.

Asimismo, María Victoria Santana aprovechó para enviarle una recomendación a todos los peruanos. “También quiero decirle a la gente que no salga de sus casas. Tengan mucho cuidado con las cosas que llevan del mercado”, señaló.

En boca de todos también le regaló a la actriz cómica una canasta de víveres para que ella y su familia puedan tener lo esencial durante la cuarentena.

Como se recuerda, hace unos días, ‘La Pánfila’ entristeció a sus fans al revelar que sus familiares se infectaron con la COVID-19.