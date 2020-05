‘La Pánfila’: “Me aferro a que la muerte no me arrebate a mi padre”

María Victoria Santana, conocida como ‘La Pánfila’, ha sido noticia esta semana al revelar el terrible drama que vive ya que sus padres, su hijo y ella misma dieran positivos al coronavirus. La actriz narró los amargos momentos que vive en sus esfuerzos por salvarle la vida a su progenitor, pero también expuso los enormes gastos que la han llevado a quedarse prácticamente sin ahorros.

En diversos programas de televisión, ‘La Pánfila’ relató el vía crucis que sufre al no poder encontrar una cama UCI en hospitales y clínicas para que su papá sea atendido, un señor de edad que tiene complicaciones que se agravan tras contraer el coronavirus, así como una neumonía que le dificulta estar en pie, así como respirar.

El oxígeno es vital para mantener con vida al padre de María Victoria Santana, pero este elemento, relató la actriz cómica, le cuesta a diario 3.500 soles.

“Me aferro a que la muerte no me arrebate a mi padre. Estoy luchándola, él es el papá de mis hijos. Los médicos han dicho que los tres días que vienen serán decisivos […] o se salva o no. Mi padre ya está hablando, pero tiene miedo, sabe que podría tener una muerte súbita”, explicó María Victoria Santana al diario El Comercio.

Pero las malas noticias no dejaron de llegar a la vida de la actriz al confirmarse que tanto ella y su madre son portadoras del virus, al igual que sus hijos, a pesar que no se les hizo el test de descarte: “A ellos no les hicieron. Ya no hay pruebas, pero asumen que sí (están contagiados)”.

Sin embargo, Santana siente algo de alivio al saber que su madre, hijos y ella misma se encontrarían en la etapa final del coronavirus; sumado a esto, le tranquiliza saber del apoyo moral y económico que ha recibido de sus colegas actores.

María Victoria Santana y su familia dieron positivo con el coronavirus.

“No tengo un hermano donde apoyarme (es hija única), pero sí compañeros que me ayudan, nunca faltan personas solidarias. Gracias a Dios, siempre he tenido mis ahorros ante una emergencia. Ahora están siendo bien usados porque le estoy salvando la vida a mi papá”, aseguró ‘La Pánfila’.

A pesar de esto, revela los fuertes gastos que ha hecho en centros médicos y material para mantener estable la salud de su padre: “Ahí (en la clínica) nos hemos gastado más de 20.000 soles en dos días (en balón de oxígeno y hospitalización). Él ha estado internado dos días en la unidad de trauma shock por un paro cardíaco”.

Finalmente, María Victoria Santana denunció el aumento excesivo de medicamentos durante la cuarentena y pidió al Gobierno de Martín Vizcarra intervenir en dicho asunto.

“El Estado contabiliza el número de enfermos, pero no ayudan a fiscalizar los precios de las farmacias. Antes, una azitromicina costaba un sol, hoy vale 13 soles. Muchas personas están luchando con la enfermedad, con camas, y encima tienen que comprar medicamentos a precios excesivos”, sentenció la actriz.