Karina Rivera: “El rubro infantil no quedó en el olvido”

Este 2020 ha sido un año muy singular en tu carrera. ¿Cómo lo has sentido tú?

Realmente pintaba maravilloso, estaba esperando algo diferente, tuve algunas propuestas pero no me llamaban mucho la atención y cuando me llaman de Latina y me cuentan de este proyecto lindo, ‘Todo por amor’, un reality donde seríamos cómplices de romances, me dije: ‘acepta’. Lamentablemente solo duró un mes y una semana ya que empezaron los problemas debido al COVID-19. Aún así, tratamos de replantear el programa de manera virtual con los ‘templados’, pero la cuarentena y la situación que se vivía de incertidumbre hizo que se detenga el programa.

¿Te arrepientes de no haber reaccionado ante el desatinado comentario de Nicola Porcella (“Producción, no, a mí no me molesten. Acá nadie se ‘gilea’ a Karina más que los gerentes del canal que nos van a poner la plata”)?

Cuando tienes ya muchos años en TV, como es mi caso, uno va aprendiendo que el público tiene sus preferencias para verte en un formato u otro y tienes que ser empática con los gustos de la gente. La TV en vivo activa las emociones, moviliza energías y muchas veces dices cosas que son interpretadas de diversas maneras, pasa siempre. Como te digo, es parte de la TV y uno no debe sacar las cosas de ese contexto.

¿Cómo se da tu pase a ‘Tengo algo que decirte’?

Soy artista de Latina y siempre estoy dispuesta a escuchar propuestas y, al suspenderse las grabaciones de ‘Todo por amor’ y escuchar la invitación de ser parte de ‘Tengo algo que decirte’, junto a Lady Guillén, me pareció una buenísima opción para formar parte de esta familia que viene realizando un excelente trabajo en informar a los televidentes del acontecer nacional y mundial que vivimos.

¿El rubro infantil quedó en el olvido?

¡Claro que no! Estamos viviendo unos tiempos muy especiales y difíciles, donde nos tendremos que ir reinventando. Veo con mucho asombro nuestra capacidad creativa para que formatos que antes solo podías ver en televisión se estén acomodando en lo digital hasta que la coyuntura nos permita hacer shows infantiles presenciales o programas infantiles televisivos. Hay que ver cómo van avanzando las cosas en el mundo, cuándo tendremos la vacuna para estar protegidos. Lo que nos ha tocado es activar todas nuestras capacidades creativas para no dejar de lado al público infantil que debe tener entretenimiento sano con mucho color y magia.