Con un extenso mensaje, Anahí de Cárdenas comentó porque se ha ausentado de su cuenta de Instagram durante dos días, dando detalles de cómo el móvil se ha convertido en algo fundamental en la vida de las personas.

“Nada más rico que levantarse así. He estado haciendo un poco de detox (desintoxicación) obligado y sé que ando medio desaparecida, pero estoy tratando de poner un poco de orden en mi vida”, escribió en sus primeras líneas.

“Decirlo es siempre más fácil que hacerlo y esta vez fue fácil soltar el celular. Fue fácil por que no tuve opción. Mi celular se murió y me quedé incomunicada casi dos días”, manifestó la intérprete de No me digas solterona.

Anahí de Cárdenas. Foto: Instagram

De igual manera, la artista indicó cómo este objeto se ha convertido en una pieza importante para muchas personas durante estos días. “Me di cuenta de que este aparato es como un órgano más en mi cuerpo. Sin el me sentí ansiosa, calata, me dio fomo”, sostuvo Anahí de Cárdenas.

“El nivel de dependencia que he creado con el celular es muy fuerte, pero bueno, es mi herramienta de trabajo, mi herramienta para distraerme, para divertirme. Entonces es un todo en uno, pero que debe ser usado con medida”, señaló.

Incluso, Anahí de Cárdenas le puso un nombre a la manía que tiene de estar con el teléfono móvil. “Síntomas de adicción al móvil: se me salió la española, ¡Venga! Cuando dejas de contestarle a la gente que te está hablando en vivo y en directo por estar concentrado en el celular”, aseveró.

“Lo llevas a todos lados, hasta al baño y si es a prueba de agua te duchas con el. Llevarlo a la mesa a la hora de cenar, almorzar o desayunar. Creo que ahí hay un problema, así como para echarle luz. ¿Tu también eres ‘celuadicto’?”, finalizó.