Shirley Arica sobre Tilsa Lozano: “Ella es población vulnerable”

La ex chica reality Shirley Arica se pronunció sobre el informe que presentó la conductora Magaly Medina acerca de la visita que Jackson Mora le hizo a Tilsa Lozano en pleno aislamiento social.

Fiel a su estilo, la famosa ‘Chica realidad’ no dudó en enviarle un mensaje a la exconejita de Playboy. “Pobre Tilsa no puede salir, es la edad, ella es vulnerable”, dijo.

Al mismo tiempo, la expareja del futbolista Jean Deza afirmó que no cree en las palabras que escribió la exvengadora en sus redes sociales para justificar la visita de Jackson Mora a su casa.

“La verdad es que a esa mujer no le creo ni lo que come, pero no le queda de otra que decir algo para justificar que Jackson esté incumpliendo con las normas indicadas por el Gobierno”, indicó Shirley Arica.

Como se recuerda, Tilsa Lozano salió a explicar las polémicas imágenes que Magaly Medina presentó en su programa de espectáculos. “Me da pena que no hayan grabado también cuando viene el padre de mis hijos a dejarnos comida, remedios, pañales y cosas que mis hijos necesitan”, se le escucha decir en un video de Instagram.

“En el caso de Jackson Mora, él entra hasta mi cochera. Nadie, absolutamente nadie, ni el papá de mis hijos entra a mi casa. O dejan las cosas en la puerta del edificio o entran a la cochera y dejan las cosas ahí y yo las recibo", aseveró la famosa ‘Tili’.