Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi es una de las parejas más sólidas de la farándula peruana. La modelo sorprendió al dar una entrevista a Magaly Medina a través de ATV.

Desde la comodidad de su casa, la también influencer contó cómo pasa sus días de cuarentena. Pero entre sus declaraciones, opinó sobre el polémico caso de Paolo Guerrero y Alondra García Miró.

Según la exchica reality y ex reina de belleza, Yaco Eskenazi no tendría problemas con presenciar hacer escenas de besos de ella con otros actores, pues se está preparando para incursionar en la actuación.

“Nosotros somos dos personas que entendemos nuestro trabajo y nuestro rubro. Yo no tengo problema en absoluto ver escenas de beso con él porque trabaja con personas que yo admiro y porque lo veo crecer.

Incluso, aseguró que Yaco Eskenazi sentiría orgullo por ella y su desempeño. "Él también estaría orgulloso si me ve en alguna escena de beso. Quizá se pondría un poquito celoso, pero sabe que yo quiero crecer como profesional y que el cielo es el límite”, respondió Natalie Vértiz a Magaly Medina, quien le preguntó por el caso de Paolo Guerrero y Alondra García Miró.

Sin embargo, no descartó que 'podría estar celoso’. "Pero yo no hago nada malo, es mi trabajo y así es el trabajo de las modelos y los actores. No he llegado en ese momento, pero uno debe escuchar la opinión de tu pareja porque es válida, pero ya dependen de cada uno la decisión. Yo creo que él me entendería”, señaló la modelo.

Cabe recordar que el futbolista Paolo Guerrero causó polémica al asegurar que no le permitiría a su novia Alondra que vuelva a besar a sus compañeros actores como sucedió en la telenovela Te volveré a encontrar.