El drama que atraviesa María Victoria Santana, conocida como ‘La Pánfila’, no ha sido ajeno para nadie del mundo del entretenimiento. Rebeca Escribens se solidarizó con la difícil situación que vive la familia de la actriz tras dar positivo con el coronavirus, y en particular por el delicado estado de salud en el que se encuentra su padre.

En su espacio de América Espectáculos, Escribens aprovechó la ocasión para dirigirse hacia la popular ‘Pánfila’ y darle ánimos.

“Vamos que de esta sí sales, de esta sales, claro que sí. Desde aquí, desde este lugar, en lo que podamos ayudar, aquí estamos”, fueron las palabras de aliento de Rebeca Escribens hacia María Victoria Santana.

Santana ha narrado el duro momento que vive tras conocerse que sus padres e hijos dieron positivo con coronavirus. Sin embargo, particular preocupación le causa la salud de su padre, quien necesita de oxígeno para mantenerlo con vida y evitar que le de un infarto.

En una entrevista a Magaly Medina, María Victoria Santana confesó que su papá sufre de los riñones, así como de neumonía y que en ninguna clínica ni hospital lo han querido atender ya que no cuentan con camas UCI disponibles para su tratamiento.

“Mi papa está aislado. Ha llegado hace dos horas porque estuvimos en la clínica Ulloa esperando que le hagan la prueba, que lo atiendan […] conseguir el balón […] esta es la lista de medicamentos, son muchos. También debo comprar el balón de oxigeno mañana, solo dura 24 horas”, precisó.

“Una clínica que me pueda una conseguir una cama UCI, cuidados intensivos, porque ya sufrió un infarto, corre riesgo de tener otro y tiene neumonía […] Él no puede estar en pie, se agita, está mal, estamos esperando, ganándole tiempo a la muerte para encontrar una cama y poder salvarlo”, agregó Santana.

Pero también fue crítica con el Gobierno por no habilitar más camas UCI para los enfermos de coronavirus: “El presidente ha dicho que hay camas, no sé dónde están, la realidad es otra. Ahora me prestan atención porque salgo en televisión, pero hay otras personas que se mueren haciendo colas, no hay oxígeno, no hay nada”, detalló.