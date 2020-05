María Victoria Santana, conocida como ‘La Pánfila’, contó a Magaly Medina el calvario que está sufriendo no solo tras enterarse que su familia contrajo el coronavirus, sino también al revelar la frustración que siente al no encontrar una cama UCI para su papá quien presenta un severo cuadro de neumonía y podría ser víctima de un infarto.

En una extensa entrevista para Magaly TV, La Firme, ‘La Pánfila’, tratando de contener las lágrimas, se mostró muy indignada por el hecho de no haber camas UCI tanto en clínicas como en hospitales.

“El presidente ha dicho que hay camas, no sé dónde están, la realidad es otra. Ahora me prestan atención porque salgo en televisión, pero hay otras personas que se mueren haciendo colas, no hay oxígeno, no hay nada”, expresó María Victoria Santana visiblemente afectada.

“A mi papá lo he traído con oxígeno. Conseguí uno que me costó 3 mil 500 soles, no todos tienen la capacidad de adquirir algo así y solo dura 24 horas hasta que pueda conseguir una cama”, añadió la actriz.

Santana continuó su explicación asegurando que el oxígeno es crucial para mantener vivo a su padre: “Si no lo tiene le dará otro infarto. Que las autoridades vean la vida real, si no hay plata te mueres”.

Minutos después, María Victoria Santana relató que leyó en un medio local la existencia de 40 camas UCI en el hospital Dos de Mayo, pero que al comunicarse con dicho nosocomio no le dieron una respuesta alentadora.

“Nos dicen que van a poner 5 mil más (camas UCI), pero solo lo dicen porque esto no sucede. No hay pruebas. Llamé a los laboratorios, me dicen que solo el Ministerio (de Salud) es el que las provee, ellos te contestan ‘sí, ya’, pero nunca llegan. Realmente, parece que se conforman con contabilizar muertos y sálvese quien pueda”, sentenció la actriz.