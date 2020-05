Josimar celebra su cumpleaños alejado de sus hijos debido a la cuarentena [VIDEO]

El salsero Josimar escribió un extenso mensaje en su cuenta oficial de Instagram por su cumpleaños número 33, donde se refiere a lo orgulloso que se encuentra de sus tres hijos.

“En todos los cumpleaños de mi vida ustedes siempre son y serán el mejor regalo que Dios y la vida me han dado”, se lee en su reciente publicación junto a sus engreídos.

De la misma manera, el artista reveló el temor que sintió al enterarse de que sería padre por primera vez cuando recién tenía 18 años. "Sabía que Dios me había regalado un motor para luchar en la vida. Mi bendición, no saben cuánto soñaba mientras me prestaba zapatos para ir a cantar en saco y corbata. Solo soñaba con algún día poder llegar lejos por mi familia”, comentó sobre su primera hija.

Josimar. Foto: Instagram

Al mismo tiempo, Josimar detalló cómo fue la llegada de sus dos hijos cuando él recién iniciaba en su carrera musical. “Llegaron Joaquín y Jostin cuando el trabajo ya estaba dando sus frutos, y solo ustedes saben cuánto he luchado por tenerlos juntos”, indicó el cantante.

“Hoy esta pandemia todavía nos separa. Pero el primer mes de cuarentena me dio la oportunidad de tenerlos las 24 horas del día , sin tener que viajar, ni trabajar, solo para ustedes”, escribió la expareja de Gianella Ydoña.

“Puedo disfrutar de la verdadera bendición de mi vida, mis hijos. Los amo, los extraño y siempre serán la razón de mi existir”, finalizó Josimar en su cuenta de Instagram.