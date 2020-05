Janet Barboza preocupada por su negocio de belleza: “Tengo 15 salones cerrados”

Janet Barboza es exconductora de televisión de Latina, pero también es empresaria en el rubro de la belleza y estética. Debido a la crisis que ha generado la propagación del coronavirus, ella expresó su preocupación por el futuro de su negocio.

Este problema lo ha sobrellevado gracias a sus populares videos en las redes sociales TikTok e Instagram.

Sin embargo, tras el cierre de su negocio, Janet Barboza decidió vender mascarillas, al igual que muchas figuras de la farándula peruana.

Janet Barboza. Foto: Instagram

“Desde hace muchos años tengo un equipo de gente que trabaja conmigo en mis eventos, se les acabó el dinero y no los puedo dejar abandonados. Así que me puse a ver los permisos, regulaciones y estamos distribuyendo mascarillas”, expresó para OJO.

Lamentó que sus locales no puedan atender por el estado de emergencia. “Tengo 15 salones cerrados, uno que creo tendré que dejar, mientras que con los otros locales, estoy intentando negociar con algunos dueños. Hay propietarios que son comprensivos, que permiten pagar en alquileres un veinte por ciento por la cuarentena, pero otros no. Todo es muy incierto”, contó la popular ‘Rulitos’.

Janet Barboza, exconductora del programa Válgame

Janet Barboza responde por burlas de Rodrigo González

La presentadora de TV aseguró que ‘Peluchín’ no tiene acceso a su cuenta tras las burlas y las fuertes críticas contra ella en las redes sociales. “A él no lo sigo, creo que lo tengo bloqueado. La verdad no lo leo”, señaló.