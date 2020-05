Hailey Baldwin revela que le afecta ser comparada con Selena Gomez [VIDEO]

El pasado lunes, Justin Bieber y Hailey Baldwin abrieron la intimidad de su hogar en un nuevo reality llamado The Biebers on Watch, el cual se trasmite todas las semanas por Facebook Watch.

Los esposos decidieron crear este espacio para estar más cerca de sus fans durante la cuarentena por la pandemia del coronavirus. Desde Toronto, Canadá, el cantante y la modelo cuentan todas sus incidencias que pasan en la convivencia.

Hailey Baldwin y Justin Bieber en el reality The Biebers on Watch.

Además, este reality ha servido para que toquen la polémica que se desató cuando decidieron formalizar su relación. Hailey Baldwin se sinceró y dijo que se sentía insegura, ya que estaba con una estrella mundial.

“No es fácil cuando las personas tienen admiradores que son realmente apasionados y quieren expresar su opinión, y muchas veces son muchos niños y jóvenes que nunca entenderían la verdad detrás de una relación porque son tan jóvenes que no lo han experimentado todavía”, dijo la esposa de Justin Bieber en el clip.

Hailey Baldwin, esposa de Justin Bieber, confiesa que le duele ser comparada con Selena Gomez.

Pero eso no fue todo, Hailey Baldwin se animó a responder a todos los usuarios que la comparan con Selena Gomez y aseguran que la cantante siempre será el amor verdadero del canadiense.

“Creo que cuando alguien tiene tanto que decir, o se esfuerza tanto por hacer que otros se sientan peor, es porque en el fondo lo está pasando mal. Me ayuda recordar que esas personas probablemente estén lidiando con sus propios problemas”, expresó.

“No es nada sencillo, la verdad. Justin sabe que a mí me resulta muy duro por las cosas que dice la gente y la forma en que siempre se hacen comparaciones... En ese sentido, me han hecho sentir menos mujer”, agregó la modelo de 23 años.

Justin Bieber reconoce que lastimó a Selena Gomez

A mediados de febrero, Justin Bieber concedió una entrevista para Apple Music, donde reconoció que traicionó la confianza su exnovia Selena Gomez.

“En mi relación anterior, desaparecía y hacía locuras y me comportaba como un salvaje; no pensaba en nadie más que en mí. Sentía que me respetaba y yo también le tenía mucho respeto. Como sea, ella (Selena Gomez) me amaba, y verme con alguien más la lastimaba", relató.