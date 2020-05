Spotify elimina “Safaera” de Bad Bunny y fans desatan su furia [VIDEO]

Sin dar mayores explicaciones, Spotify eliminó la canción “Safaera” de Bad Bunny de su catálogo musical. Esta inesperada decisión puso de mal humor a los fieles fans del cantante puertorriqueño.

El pegajoso tema es uno de los principales sencillos del disco YHLQMDLG y por tal motivo ha dejado desconsolados a los millones de seguidores de famoso reguetonero, quien sorprendió a una fan al comprarle un retrato suyo que la joven pintó tras quedarse sin trabajo.

Bad Bunny no se ha pronunciado sobre la polémica desatada en redes.

Cabe resaltar que, si bien el tema sigue listado entre los tracks del álbum, al darle play es imposible reproducirla. El mismo servicio indica: “Canción no disponible”.

A través de redes sociales como Twitter, los fans de Bad Bunny manifestaron su indignación.

Bad Bunny: Spotify elimina Safaera de su plataforma y fans estallan en furia.

“Intenté poner ‘Safaera’ en Spotify y no me deja, y yo pensando que el 2020 no podía ser peor”, “ya no puede j*derse más el 2020”, “esta mañana ocurrió una tragedia”, “me quiero morir”, “que falta de respeto”, “oficialmente cancelado”, “¿cómo te atreves, Spotify?”, “todo mal este año, nada bueno nos trajo”, “no juegues con eso, por favor”, “díganme que no es cierto”, fueron algunos de los comentarios de los consumidores de la música de Benito Antonio Martínez Ocasio.

Fans tristes porque ya no podrán escuchar Safaera en Spotify.

Sin embargo, a otro sector le alegró que Spotify haya eliminado “Safaera” de su plataforma. “Por fin”, “qué buena noticia”, “a nadie le importa”, “hay mejores canciones”, escribieron los detractores del ‘Conejo malo’.

Hasta el momento, Bad Bunny no ha hecho comentario alguno sobre la polémica que se desató en redes sociales.

Bad Bunny y su mensaje sobre el abuso hacia las mujeres

Luego que uno de los miembros de su equipo de trabajo fuera denunciado por abusar sexualmente de una joven, Bad Bunny utilizó sus redes sociales para enviar un sentido mensaje.

“Lo primero que digo es que sigan exponiendo a todos sin miedo, nunca se queden calladas si así lo sienten. Admiro su valentía y fortaleza porque entiendo que no es fácil, y créanme que si digo que las entiendo es porque las entiendo. Me chocó demasiado ver mi nombre por ahí aunque sé que fue con la intención de que yo me enterara, pero tarde o temprano me iba a enterar y claro que tomaré acción”, escribió en Twitter.