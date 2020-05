¿Por qué Spotify eliminó “Safaera” de Bad Bunny?

Muchos seguidores de Bad Bunny dieron el grito al cielo la mañana del jueves 14 de mayo tras percatarse que la canción “Safaera” fue eliminada de Spotify.

A través de redes sociales, principalmente Twitter, los fans del ‘Conejo malo’ manifestaron su indignación, rabia y tristeza al no poder reproducir su tema favorito del 2020.

Spotify eliminó a Safaera de su plataforma musical.

Cabe resaltar que, si bien “Safaera”, uno de los sencillos más exitosos del álbum YHLQMDLG, sigue en la lista de los tracks, al intentar reproducir sale el aviso “canción no disponible”.

Muchos usuarios se preguntaron por qué Spotify tomó la radical decisión de quitar el tema que tiene millones de reproducciones en la misma plataforma.

Spotify explica la ausencia de Safaera de su plataforma musical.

Ante la ola de críticas, la famosa aplicación de streaming respondió a uno de los miles de cibernautas.

Spotify explicó que se trató de una acción temporal a causa de algunos cambios en la licencia y no por el contenido explícito de la letra como se estaba especulando en redes sociales.

“Los escuchamos. Se trata solo de un aviso, a veces el contenido se elimina temporalmente debido a cambios en las licencias. Esperamos tenerlo disponible nuevamente y pronto”, señaló la compañía a través de la cuenta Spotify Cares.

Bad Bunny no se ha pronunciado hasta el momento.

“Safaera” de Bad Bunny no es la única canción no disponible que aparece en la popular plataforma. Otros artistas también están borrados.

“Esas canciones no están en el catálogo del país donde estás registrado. Los artistas y canciones varían de un país a otro dependiendo de los acuerdos con las discográficas. El catálogo varía a menudo y a veces canciones que no estaban luego sí o canciones que sí podías escuchar de repente desaparecen. Todo depende de los acuerdos legales con los sellos discográficos, no hay nada que se pueda hacer en ese caso”, explicó Spotify.

¿En qué otras plataformas se puede escuchar “Safaera”?

Spotify no es la única aplicación de música. “Safaera” también está disponible en Apple Music, así como YouTube Music. Hasta el momento, Bad Bunny no se ha pronunciado.