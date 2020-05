Bad Bunny aparece en portada de la revista Rolling Stone

Bad Bunny es uno de los cantantes más exitosos del género urbano. A sus cortos 26 años, ha arrasado en popularidad con su peculiar actitud y, sobre todo, por sus polémicos temas.

Tanto fue la influencia que tiene este joven artista que se convirtió en la nueva cara de Rolling Stone. El intérprete de “Safaera” apareció este jueves 14 de mayo en la portada de la prestigiosa revista.

Bad Bunny en la portada de la revista Rolling Stone.

Bad Bunny no dudó en recurrir a su cuenta oficial de Instagram para celebrar este nuevo logro para él y enviar un emotivo mensaje, donde describió parte de su lucha para salir adelante a pesar de las dificultades.

“Los que aún no entienden, algún día lo harán. El chamaquito de Vega Baja, Puerto Rico, el bobito que trabajaba en el supermercado, el nene de Tito y Lysaurie, ese mismo, en la portada de Rolling Stone”, escribió el cantante, quien en febrero de este año apareció en el Super Bowl junto a Shakira.

Bad Bunny pasa la cuarentena con su novia.

“A mí nadie, nadie, nadie, nadie, pero nadie, me puede decir que puedo o no puedo hacer. Yo hago lo que me da la gana. Y desde niño, me dieron ganas de ser grande, me dieron ganas de perseguir y trabajar por mis sueños. ¡Gracias a todo el que creyó, a los que creen, y a los que algún día creerán!”, agregó.

Bad Bunny habla de la cuarentena para Rolling Stone

La entrevista de Bad Bunny para la revista Rolling Stone se basó en cómo la está pasando él durante la cuarentena por el brote del coronavirus.

“La verdad es que todo esto me ha angustiado, pero la estoy pasando bien”, dijo Bad Bunny, quien en febrero lanzó su segundo álbum Yo hago lo que me da la gana, que se convirtió en un total éxito en Latinoamérica y Estados Unidos.