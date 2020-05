“Tiene alucinaciones”: ‘Peluchín’ a Nicola Porcella tras considerarse galán de telenovelas

Mediante sus populares historias de Instagram, el exprsentador Rodrigo González se pronunció sobre las últimas declaraciones de Nicola Porcella.

El exchico reality manifestó que se siente como el próximo galán de telenovelas debido a su participación en Te volveré a encontrar, producción que realiza junto a Alondra García Miró.

Peluchín arremete contra Nicola Porcella. Foto: Captura.

“La gente me escribe un montón y me felicita por mi personaje, eso es muy bonito porque el público me está viendo en otra faceta de mi vida, más grande y maduro. Estoy contento con la aceptación, sobre todo porque es un producto que se hizo con mucho amor y profesionalismo”, declaró Nicola Porcella.

“Es súper bonito que te digan que eres el nuevo galán de telenovelas en Perú, también está Pablo Heredia y George Sebli, pero ellos son extranjeros, así que me siento feliz. Es bonito cuando me escriben para decir que estoy evolucionando", siguió el exconductor.

Por ello, el influencer Rodrigo González utilizó sus redes sociales para expresar que el artista se encontraba equivocado.

Peluchin arremete contra Nicola Porcella. Foto: Instagram.

En su publicación agregó una fotografía de una noticia en la que se puede leer como titular "Nicola Porcella: “Es bonito que te digan que soy el nuevo galán de telenovelas en el Perú”.

Además escribió "¿En serio él dijo eso? y “Tiene alucinaciones”. Por último, realizó a sus seguidores una encuesta en la que preguntaba si el actor “volvió al jagger”.