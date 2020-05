En la última década, Robert Pattinson se ha convertido en uno de los actores más populares de la industria cinematográfica. Gran parte de su fama se ha generado debido a su interpretación de Edward Cullen, uno de los vampiros juveniles más importantes del cine.

Sin embargo, el actor británico ha acumulado en su carrera actoral diversos papeles que han logrado cautivar al público y a la crítica. Aquí hacemos una lista de los principales, y mejores, roles que ha interpretado el famoso artista.

Cedric Diggory - Harry Potter y el cáliz de fuego (2005)

En la cuarta película de la famosa saga, Robert Pattinson interpretó su primer rol importante en la pantalla grande. Sus pequeños papeles anteriores no lograron aparecer en la versión final de las películas, por lo que Cedric Diggory se convirtió en el personaje que le dio el título de actor profesional.

Cedric Diggory fue un destacado estudiante de la casa de Hufflepuf y se volvió el campeón elegido de Hogwarts para el ‘Torneo de los tres magos’, donde terminó perdiendo la vida a manos del antagonista Lord Voldemort.

Robert Pattison en Harry Potter y el cáliz de fuego

La participación del actor en Harry Potter y el cáliz de fuego fue una de las más importantes de dicho filme, pues la presentación y consecuente muerte del personaje se convirtió en un detalle decisivo para la trama.

Esta actuación, a pesar de ser secundaria, ubicó al artista entre las figuras más prometedoras del medio, siendo nombrado como la “estrella británica del futuro” por The Times.

Edward Cullen - Crepúsculo (2008)

Este sería el rol que llevó a Robert Pattinson a la fama y que terminaría siendo su interpretación más conocida en el mundo del séptimo arte. Este trabajo actoral llegó en un momento difícil de su carrera, ya que no tenía trabajo y vivía en la casa de su agente.

Una vez que le dieron el papel, el artista se mostró muy emocionado por la oportunidad de participar en una película americana. “No había trabajado en Estados Unidos antes y me gustaba la idea de trabajar con Catherine y con Kristen, eso era todo”, indicó el inglés.

Robert Pattison en Crepúsculo

Edward Cullen, personaje que interpretó en la saga inspirada en los libros de Sthepanie Meyer, se convertiría en uno de los vampiros más famosos del cine.

A pesar que el largometraje tuvo buenas y malas críticas, fue catalogado como un actor “capaz y con una belleza exótica” por The New York Times. También se destacó la evidente química que tuvo junto a Kristen Stewart, con quien llevaría una comentada relación.

Tyler Hawkings - Recuérdame 2010

En esta película, el actor británico interpreta a un ‘chico rebelde’ de Nueva York que lleva una mala relación con su padre y que intenta abrirse paso en el mundo de la literatura.

Durante el filme, Tyler Hawkings descubre que, a pesar de haber vivido diversas tragedias familiares, aún puede encontrar personas que entiendan sus problemas.

Robert Pattison en Recuérdame

Robert Pattinson comparte roles con Emilie de Ravin y Pierce Brosnan, logrando generar buenas reacciones en la crítica. “Las escenas entre Pattinson y Rain rezuman encanto genuino”, se indicó en The Hollywood Reporter. Por otro lado, Roger Ebert expresó que la película está “bien hecha” y le otorgó 3 de 4 estrellas.

Jacob Jankowski - Agua para elefantes (2011)

Inspirada en el libro bestseller del mismo nombre, Agua para elefantes resultó tener buena concurrencia en la taquilla. Robert Pattinson interpreta a Jacob Jankowski, un extrabajador circense que presenció uno de los peores desastres del circo de todos los tiempos.

Durante la trama, el protagonista cuenta su historia en retrospectiva, comenzando en 1931 cuando aún era estudiante de medicina veterinaria.

Robert Pattison en Agua para elefantes

Aunque la producción contó con notables figuras de la actuación como Reese Witherspoon y Christoph Waltz, no logró conquistar a la crítica. Sin embargo, la actuación de Pattinson captó la atención. “Irradia un magnetismo lento que cierra los ojos del espectador sobre él”, indicó Richard Corliss de Time.

Eric Packer - Cosmópolis (2012)

La película dirigida por David Cronenberg inmortalizó una de las mejores actuaciones de Robert Pattinson hasta la fecha.

En la producción del 2012, interpreta al multimillonario Eric Packer, que utiliza su limusina como oficina y que, siguiendo un camino de autodestrucción, se ve envuelto en un asesinato.

Robert Pattison en Cosmópolis

El filme encantó a los críticos de cine, quienes elogiaron la habilidad actoral de Pattinson y su versatilidad. “Pálido y rapaz incluso sin su maquillaje vampiro, entrega su frígido pensamiento con confianza rítmica”, se indicó en Entertainment Weekly.

Henry Costin - Z: la ciudad perdida (2016)

El largometraje se estrenó en el 2016 durante el Festival de Cine de Nueva York y estuvo inspirado en el libro homónimo de David Grann. La trama se centra en las pericias de un investigador que intenta encontrar una ciudad utópica en Brasil.

Robert Pattinson interpreta al cabo Henry Costin, quien acompaña al corone Percy Fawcett en una aventura en busca de una ciudad perdida en las profundidades del Amazonas.

Robert Pattison en Z: la ciudad perdida

La película, dirigida por James Gray, tuvo muchas críticas positivas. “Es una película que vive en la retina al lado de todo el cine de aventuras: el visto, el apenas imaginado y, por supuesto, el soñado”, escribió Luis Martínez del diario El Mundo.

Connie Nikas - Good Time: viviendo al límite (2017)

La participación de Robert Pattinson en este filme se concretó debido a la admiración que sintió el actor ante uno de los trabajos de los hermanos Safdie, quienes dirigieron Good Time (2017).

“Me dijo: ‘Escucha, te estoy diciendo que quiero formar parte de lo que sea que vayan a hacer próximamente'. Así que finalmente creamos una película con un personaje exclusivamente para él”, indicó Josh Safdie.

Robert Pattison en Good Time

La película se grabó en las calles de Nueva York, para lo cual el actor tuvo que atravesar una transformación física. Este detalle generó que la producción pase desapercibida en la concurrida ciudad.

Durante la premiere, Good Time recibió una ovación de 6 minutos y se volvió una de las preferidas del Festival de Cannes, donde entró a la competencia por una Palma de Oro y la actuación del británico fue incluída en la categoría de mejor actor.

Bruce Wayne - Batman (2021)

Aunque la película está programada para estrenarse el próximo año, la participación de Robert Pattinson en la piel de uno de los superhéroes más populares de DC ha generado mucha expectativa entre los fanáticos.

Muchos criticaron la elección de Matt Reeves para el papel protagónico, pero el actor ha decidido ver este rol como un desafío. “A veces pienso que las desventajas —porque definitivamente lo he pensado— parecen ventajas. Me gusta el hecho de que no solo hay versiones muy bien hechas del personaje”, indicó.

Robert Pattison como Batman

Definitivamente la atención está puesta en el próximo gran papel del artista británico, pero su extensa carrera artística y destacadas interpretaciones juegan a su favor.