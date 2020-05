Natalia Málaga lamenta haber cuestionado a mujer con cuatro hijos en video viral

Natalia Málaga ha desatado todo tipo de comentarios por un video, de hace unos años atrás, que circula por las redes sociales. El clip fue grabado en el 2017 y en el aparece la exvoleibolista cuestionando a una mujer por tener varios hijos.

Este material audiovisual ha ‘revivido’ en la web y causado mucha polémica entre los internautas. Ante ello, Magaly Medina, en su programa, se comunicó con la deportista para que brinde su descargo al respecto. Málaga reconoció que cometió un error al hacer ese tipo de comentarios.

PUEDES VER Magaly Medina le muestra a Tilsa Lozano ampay de Jackson Mora con otra mujer

“Tal vez sí fue un error al tener una reacción fuerte ante la situación... Todo el mundo se equivoca y sé que hay mucha gente que no está de acuerdo con lo que dije, como hay otra gente que no está de acuerdo con lo que tú dices (por Magaly Medina). Simplemente fue un momento que pasó”, mencionó.

"Magaly TV, la firme" Foto: captura

“En plena situación de un huaico, donde la gente no puede comer, no tiene cómo mantener su vida y tener más hijos me parece absurdo, pero bueno me equivoqué y ya pasó. Definitivamente creo que la gente no tiene nada qué hacer en cuarentena, se han puesto a buscar archivos y han sacado eso”, explicó.

Es importante mencionar que este video se grabó durante la coyuntura del fenómeno del Niño Costero, cuando muchos famosos se unieron para brindar apoyo a todos los damnificados.