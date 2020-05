Molotov cambia letra de uno de sus clásicos temas por Covid-19

Con el fin de enviar un mensaje al público sobre la importancia de seguir las medidas sanitarias para detener el contagio del coronavirus, Molotov cambió la letra de uno de sus clásicos tema. La banda mexicana utilizó el tema Puto para concientizar a sus seguidores. El tema ahora se llama Juntos y en la letra se hace un reconocimiento para los trabajadores esenciales.

“Con Juntos, la banda reconoce la invaluable labor de los médicos y trabajadores de la salud durante la pandemia y propone la cohesión social, busca sensibilizar a la sociedad mexicana con un mensaje positivo: juntos venceremos la enfermedad”, comentan sus integrantes.

El sello distintivo del grupo de rock formado en 1995 es la irreverencia y el doble sentido en las letras de sus canciones las cuales manifiestan su sentir ante la desigualdad social y la actuación de los personajes más relevantes de la política, en esta ocasión sus integrantes no hicieron la excepción al pronunciarse ante la emergencia sanitaria.

La nueva letra de Juntos advierte lo que puede pasar si no se actúa con responsabilidad al permanecer en casa: “¡Bruto! El que no se lo tome en serio. ¡Duro! Puede llegar al cementerio. ¡Sumo! A no salir a echar desm… ¡Junto! Cuido a mis nenas y a mi madre. ¡Asunto! Si es que sales por la papa. ¡Punto! En la boca ponte tapa. ¡Sumo! Desde mi casa en mi trinchera. ¡Junto! A los doctores y enfermeras”, dice parte de la letra.

“Si todos juntos nos cuidamos quedándonos en casa, saliendo sólo para lo más indispensable, tomando todas las precauciones posibles, pronto volveremos poco a poco a nuestras vidas y trabajos. De lo contrario corremos el peligro de que el contagio siga aumentando hasta llegar al número de víctimas que hemos visto en otros países”, declaró Paco Ayala (bajo, guitarra, batería y voz).