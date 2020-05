Mayra Goñi reaparece y responde por Amy Gutiérrez: “Me siento tranquila por haber contado la verdad"

Mayra Goñi reapareció en Instagram luego de que su cuenta desapareciera de la red social. Esto ocurre en medio del escándalo que originaron sus declaraciones sobre el fin de su amistad con la cantante de salsa Amy Gutiérrez.

La actriz de la serie Los Vílchez aseguró que su cuenta había sido hackeada, por lo que agradeció a los seguidores que se preocuparon por ella. “Decirles que estoy bien contenta de poder reencontrarme con ustedes”, inicia su mensaje.

A través de las historias de Instagram, Mayra Goñi confirmó haber roto su amistad con Amy Gutiérrez para terminar con las especulaciones que afectaban su relación amorosa con Nesty.

Mayra Goñi reaparece y habla sobre enemistad con Amy Gutiérrez. Captura: Instagram

La actriz contó que se sintió decepcionada de la salsera por dejar entrever que le daría un beso al cantante cubano, enamorado de Mayra Goñi, si esto “fluía” durante su presentación en un reality.

Goñi se negó a dar más detalles sobre el fin de su amistad con Amy Gutiérrez, pero recalcó que no mintió en sus declaraciones. “Ni Nesty, ni yo hablaremos más de temas que ya están aclarados, pueden especular y pensar lo que quieran, lo importante es la verdad”, expresó.

“Por mi parte, los que me conocen saben lo sincera y directa que soy así no les guste a muchos. Traté de explicar algo que venían especulando hace mucho tiempo y me siento tranquila por haberles contado la verdad", agregó la actriz peruana.

Mayra Goñi reaparece y habla sobre enemistad con Amy Gutiérrez. Captura: Instagram

Además, reveló cómo se encuentra su relación amorosa con Nesty. “Él y yo estamos bien, que es lo que importa, es un capítulo cerrado del que no hablaré más”, finaliza el mensaje de Mayra Goñi.

Mayra Goñi confesó estar decepcionada de Amy Gutiérrez

Todo comenzó cuando la actriz anunció, a través de una transmisión en vivo en Instagram, que se había decepcionado de Amy Gutiérrez por hablar sobre su novio Nesty.

Amy Gutiérrez, Nesty y Mayra Goñi

“Fue ella quien dijo ‘Yo soy profesional y si me mandan normal, y si no me mandan pero fluye en el escenario, también’. Eso me incomodó porque siendo mi amiga sostuvo ‘que le fluía’ con mi novio. Me rompió el corazón, me decepcionó... pero no la odio ni le deseo el mal, pues me parece una chica muy talentosa”, reveló.

”Lamentablemente, no puedo confiar más en ella, ni brindarle mi amistad después de lo que dijo”, sostuvo Mayra Goñi.