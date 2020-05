Paula Arias defiende a Amy Gutiérrez tras acusaciones de Mayra Goñi: “No le haría daño a nadie”

Paula Arias, tras el escándalo en el que se encuentra Amy Gutiérrez por las declaraciones de Mayra Goñi, no dudó en defenderla y asegurar que la exintegrante de You Salsa no sería capaz de hacerle daño a otra persona.

“Es algo injusto para ella, la conozco muy bien, sé la calidad de persona que es y no le causaría daño a nadie. Mucho menos a una chica como Mayra, creo que todo es un malentendido”, dijo la salsera, según el diario Trome.

Amy Gutiérrez

Asimismo, la líder de Son Tentación destacó que la popular Amy G siempre se ha enfocado en su trabajo y ha sobresalido por su talento musical. “Es una chica muy trabajadora, nunca ha estado interesada en buscar un romance, generar un escándalo”, insistió Paula Arias.

Cabe recordar que Goñi reveló que había roto su amistad con la cantante de salsa porque no podía confiar más en ella.

"Fue ella quien dijo ‘yo soy profesional y si me mandan normal, y si no me mandan pero fluye en el escenario, también’. Eso me incomodó porque siendo mi amiga sostuvo ‘que le fluía’ con mi novio. Me rompió el corazón, me decepcionó... pero no la odio ni le deseo el mal, pues me parece una chica muy talentosa”, detalló.

La expareja de Nesty se pronunció en Instagram y acusó a Mayra Goñi de meterse en su relación con Nesty cuando ambos eran pareja.

Por otro lado, Mayra Goñi también fue acusada de haberse metido en la relación de Nesty con su expareja, cuando él llegó a Lima para una gira promocional.

“Ella (Mayra) sabía que estaba con él, pero igualito se metió sin importarle. Teníamos una relación bonita, éramos felices, su familia me trataba como una hija. Vino a Lima, vi una foto de ellos y me negó todo, que era para promocionar una canción”, dijo la modelo venezolana Verónica Martínez, según el diario Trome.