¡Emocionada! Korina Rivadeneira no puede ocultar la ilusión que siente por convertirse en madre. Es por ello, que a través de sus redes sociales, se ha dedicado a compartir con sus seguidores acerca de cómo va su embarazo, el tamaño de su ‘pancita’ y los antojos que tiene.

Esta vez, la modelo venezolana publicó en su cuenta de Instagram una tierna fotografía donde presume su estado avanzado de gestación.

Historia de Instagram de Korina Rivadeneira Foto: captura

Como se recuerda, hace unas semanas, los esposos anunciaron que se convertirían en padres de una niña. Con la noticia emocionaron a todos sus seguidores, quienes se encuentran expectantes por el desarrollo de la dulce espera.

Asimismo, el piloto también realizó una publicación donde contaba cuáles eran los antojos de su esposa.

“A Kori qué no se le antoja. Ella normalmente tiene antojos de limón, me he vuelto un experto en prepararle sus ensaladas, y hay días en los que come bastante naranja”, sostuvo el corredor de autos.

En un video de Instagram, Korina Rivadeneira y Mario Hart se animaron a decir a sus seguidores si su primer hijo será niño o niña.

Por otro lado, Mario Hart reveló que cuenta los días para la llegada de su hija y disfrutar de su familia. “Es una sensación que no la termino de comprender, es saber que mi bebé está acá adentro y que se está formando. Hay algunas noches que la podemos sentir porque se mueve bastante”, precisó al diario La Karibeña.