Itatí Cantoral fue, quizá, la antagonista más malvada de toda la televisión mexicana durante la década de los 90. Su interpretación como Soraya Montenegro en la telenovela ‘María, la del barrio’ logró posicionarla como una de las villanas más crueles de todas las producciones de Televisa.

La actriz mexicana no imaginó, en ese entonces, que una de las escenas más memorables de su trayectoria sería recordada en la actualidad y transformada en un meme que, pese a generar risas y bromas, la mantiene aún como uno de los personajes más resaltantes de la novela.

Itatí Cantoral interpretando a Soraya Montenegro Foto: Captura.

Han pasado 25 años desde el estreno de ‘María la del barrio’. Y durante todo ese tiempo transcurrido, Itatí Cantoral ha logrado madurar como actriz y participar en producciones de teatro y televisión, en las que se ha desempeñado exitosamente.

Es por ello que, en conmemoración de su cumpleaños número 45, te revelamos cómo luce actualmente la popular Soraya Montenegro.

Itatí Cantoral en la actualidad. Foto: Getty Images.

La vida de Itatí Cantoral después de ‘María, la del barrio’

Tras participar en la famosa telenovela de Telesiva estrenada en el año 1995, Itatí Cantoral continuó su trayectoria participando en producciones teatrales y televisivas.

Entre ellas destacan sus papeles en novelas como ‘Infierno en el paraíso’, ‘Sin pecado concebido’ y ‘Hasta que el dinero nos separe’.

Su trabajo más reciente se registra en el año 2019, cuando se estrenó la serie biográfica de la primera actriz mexicana, Silvia Pinal, la cual lleva como título ‘Silvia, frente a ti’.

Este proyecto le ha traído a Cantoral buenas críticas por parte de sus admiradores, quienes han visto como su performance ha madurado y se ha vuelto impecable. Incluso cuando ella misma confirmó que ha sido uno de los papeles más difíciles de su carrera.

Su matrimonio con Eduardo Santamarina

Itatí Cantoral y el famoso actor de telenovelas Eduardo Santamarina contrajeron matrimonio a inicio del año 2000. Sin embargo, el amor entre ambos personajes no fue suficiente para mantener la relación unida, por lo que terminaron separándose en el año 2004.

El matrimonio de Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina duró cinco años. Foto: Archivo.

Afortunadamente, los artistas mantienen una buena relación, lo cual les ha permitido crear un ambiente positivo junto a sus hijos gemelos José Eduardo y Roberto Miguel. Se sabe que los padres de la actriz continúan comunicándose con Santamarina, ya que crearon lazos muy unidos durante el tiempo en el que fueron familia.

La artista solo tiene palabras de cariño y respeto para su exesposo, señalando que el motivo de su separación fue la inmadurez propia de la juventud.

“Éramos jóvenes, muy jóvenes y no supimos resolver los problemas en el momento, pero la verdad… es un tipazo fuera de serie”, expresó al respecto.

Itatí Cantoral y su famosa escena como Soraya Montenegro

Pese a que todo su trabajo como la villana Soraya Montenegro destacó dentro de la telenovela ‘María, la del barrio’. Existe una escena en particular que, hasta la fecha, es reproducida por miles de usuarios en redes sociales, quienes la han convertido en un gracioso meme.

La misma Itatí Cantoral se ha mostrado sorprendida del alcance que una sola escena ha tenido en la actualidad y no ha mostrado vergüenza en el tono cómico que le han establecido.

“Se está planeando una serie de comedia sobre eso, giraría en torno a las plataformas, a las redes sociales y cómo han cambiado la forma de expresarse, obviamente a través de un meme. Es una sátira de cómo ha crecido y evolucionado la televisión, Mi vida después de un meme, así se llama el proyecto”, comentó Cantoral, sobre un posible proyecto basado en su personaje.

La escena la llevó incluso a participar en un sketch de la famosa serie estadounidense Orange Is the New Black.

Podrán pasar muchos años más, pero esta escena de ‘María, la del barrio’ siempre será recordada como la que convirtió a Itatí Cantoral en la siempre eterna Soraya Montenegro.