Axl Rose arremente contra funcionario de Trump por manejo de la crisis sanitaria

La actual gestión de la crisis sanitaria del Gobierno de Donald Trump no tiene nada contento a Axl Rose. El rockero expresó su incomodidad ante las medidas tomadas por uno de los funcionarios del país norteamericano y protagonizó una acalorada discusión en redes sociales.

El vocalista de la mítica banda Guns N’ Roses insultó a Steve Mnuchin, secretario del tesoro público, en Twitter. Esta acción desató la respuesta del trabajador del Estado, quien intentó defenderse de las acusaciones.

“¡Es oficial! A pesar de lo que alguien haya pensado anteriormente de Steve Mnuchin, es oficialmente un idiota", escribió Axl Rose en la plataforma. El mensaje generó diversos comentarios entre los internautas, los cuales respaldaron la opinión del artista.

Sin embargo, el político no demoró en responder y cuestionó las acciones que ha realizado el rockero a favor de la lucha contra el coronavirus. "¿Qué has hecho por tu país ultimamente?, fue la réplica del funcionario de 57 años.

“Lo lamento. Pero a diferencia de la actual administración, no soy responsable de las más de 70.000 muertes. A diferencia de ti, yo no tengo una posición en el Gobierno Federal y no ando en televisión nacional diciendo a los estadounidenses que viajen durante la pandemia”, contestó el conocido artista.

A pesar de haber reprogramado las fechas de su tour por Sudamérica (que los traería a nuestro país), la agrupación se encontraría grabando lo que sería el nuevo material de estudio y el octavo en toda su carrera.

“Los Guns N’ Roses han estado trabajando arduamente en un colosal nuevo material. No puedo decir más, pero escuché cosas y es bastante épico. Quiero lanzar buenas noticias, pero no dar detalles", expresó la esposa de Duff McKagan en una entrevista.