Yadhira Carrillo se encuentra atravesando un momento muy delicado, ya que su esposo, el abogado Juan Collado está en prisión desde hace 10 meses.

La actriz mexicana, quien este martes 12 de mayo cumple 47 años, mantiene una sólida relación con su pareja. Sin embargo, el inicio de este amor estuvo marcado por la polémica: un triángulo amoroso con Leticia Calderón.

Yadhira Carrillo cómo fue el triángulo amoroso entre Leticia Calderón, Juan Collado y ella

Recordemos que Juan Collado fue pareja de la actriz Leticia Calderón en 1999 y fruto de la relación nacieron dos niños. Tras rumores de infidelidad, el abogado se terminó casando con Yadhira Carrillo en 2012.

En 2007 se confirmó la separación de la protagonista de Esmeralda y el abogado, luego de que una revista publicara imágenes del hombre junto a la también actriz Yadhira, quien en la navidad pasada contó que no tenía ni para comer por la actual situación de su esposo.

En aquella época, Leticia Calderón dijo que, tras la separación, Juan Collado aún iba a su casa a pasar la noche. Asimismo, contó que el padre de sus hijos le hizo creer a Yadhira que él ya había terminado hace meses con Leticia.

"Ella está diciendo la verdad que le hicieron creer. Si a ella le dijeron que él ya tenía seis meses separado de mí y si lo quiere creer que se lo crea, pero no es verdad. Yo no soy ninguna mentirosa, el señor se fue, sacó sus cosas el día que a mí me operaron de las rodillas y días antes habíamos estado juntos, habíamos viajado juntos, habíamos dormido juntos”, comentó.

Cabe mencionar que el diario Milenio publicó el pasado 22 de febrero que Collado fue acusado formalmente por la Fiscalía General de la República por el delito de delincuencia organizada, por el que podría enfrentar una pena de 8 a 16 años de cárcel. También fue acusado por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Juan Collado aún visitaba a Leticia Calderón

En octubre de 2019, Leticia Calderón, quien no quiso dar declaración alguna sobre la detención de su expareja, concedió una entrevista al programa Despierta donde aseguró que su exesposo Juan Collado la seguía viendo a pesar de que él ya había iniciado una relación con Yadhira Carrillo.

“Nunca hablamos del cómo (nos separamos) y mira que a veces llegaba a ver a los niños a las 10 de la noche con una botella de vino y nos la acabábamos, y platicábamos de todo, menos de ese tema”, contó la actriz.

“Después de todo el escándalo y cómo se dieron las cosas, a los pocos meses estaba cenando en mi casa, iba a cenar a la casa muy seguido y a veces yo siento que tenía ganas de platicar, desahogarse, no sé qué, pero muchas veces llegaba con la botella, con el vinito, quesito y platicábamos horas y horas, a las tres, cuatro, cinco de la mañana, una vez le dije ‘ya, me tengo que ir a llevar a los niños a la escuela, ya vete’”, recordó.