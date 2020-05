El cantante Nesty no toleró más que se siga especulando que terminó su relación con Mayra Goñi, por lo que decidió enviar un drástico mensaje a todos sus fanáticos.

A través de un video publicado en Instagram, el cubano pidió a las personas que se interesan por su vida privada y no por su música que dejen de seguirlo en redes sociales.

PUEDES VER Nesty elimina fotos con Mayra Goñi y ella cancela su Instagram

Mayra Goñi y Nesty aseguran que su relación pasa por un buen momento

“Yo prefiero 10 tener seguidores y que sean reales, que apoyen mi música, que aprecian las cosas buenas que hago y no esa pila de gente que lo que quiere es saber sobre farándula y que si estoy con Mayra Goñi, quiero que me sigan por lo que yo soy y lo que proyecto”, aseveró bastante incómodo.

“Estoy en una relación en la que somos dos figuras públicas. Sé que la gente va a hablar y les doy la oportunidad a todos esos hipócritas a que dejen de seguirme”, añadió el artista en Instagram.

Bloque HTML de muestra

Tras estas declaraciones, Nesty confirmó que sigue manteniendo un romance con Mayra Goñi y dejó claro que no le importan las críticas que surgen en torno a su relación.

PUEDES VER Amy Gutiérrez fastidiada por escándalo con Mayra Goñi y Nesty, según Tula

“Estoy bien con Mayra a pesar de los problemas que hemos tenido, a pesar de toda la tierra que nos quieren tirar. Nosotros estamos bien, nos queremos, sabemos cuál es nuestra realidad, no le hacemos daño a nadie a pesar de toda la negatividad en contra”, sentenció el ‘Real Boy’.

Como se recuerda, los rumores de la supuesta ruptura de Mayra Goñi y Nesty comenzaron después de que el cantante eliminara de Instagram todas sus fotos con la actriz.

Mayra Goñi revela que dejó de ser amiga de Amy Gutiérrez por Nesty

Mayra Goñi generó controversia al asegurar que terminó su amistad con Amy Gutiérrez por un comentario que hizo la cantante sobre su novio cuando ambos concursaban en El dúo perfecto.

Mayra Goñi rompe su amistad con Amy G

"Fue ella quien dijo ‘yo soy profesional y si me mandan normal, y si no me mandan pero fluye en el escenario, también’. Eso me incomodó porque siendo mi amiga sostuvo ‘que le fluía’ con mi novio. Me rompió el corazón, me decepcionó... pero no la odio ni le deseo el mal, pues me parece una chica muy talentosa”, señaló la actriz durante una transmisión por Instagram.