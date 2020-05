Redacción Fama

“Fue un gran padre y abuelo y el marido más dedicado para Anne durante unos 62 años. Se le echará mucho de menos. Te quiero, papá”, escribió el actor Ben Stiller en su cuenta oficial de Twitter tras anunciar la lamentable partida de su padre, el veterano comediante Jerry Stiller.

Reconocido como un destacado actor en el género de la comedia, Jerry Stiller alcanzó la fama en los años sesenta. Posteriormente, en los noventa, tuvo gran protagonismo gracias a la serie ‘Seinfeld’, en la que interpretó el mítico personaje de Frank Costanza, el padre de George Costanza (el mejor amigo del protagonista). Ese papel le valió el premio de aparición más graciosa masculina como actor invitado en una serie de televisión en los American Comedy Awards en 1989.

Muchos fanáticos de ‘Seinfeld’ lo homenajearon en las redes sociales con videos y fotos de sus mejores participaciones.

Un a década después, volvió a destacar como Arthur Spooner en la serie ‘The King of Queens’. Su deceso se produce a los 92 años de edad debido a causas naturales, según refiere el también actor Ben Stiller. “Me entristece anunciar que mi padre se fue de este mundo hoy por causas naturales”, compartió inicialmente.

Jerry Stiller fue un artista de múltiples talentos que apareció en un sinfín de películas. Comenzó su carrera junto a su esposa Anne Meara en la década de 1950. Ambos se conocieron en un casting en Nueva York en 1953 y unos años más tarde se convirtieron en el equipo de comedia ‘Stiller & Meara’, forjando su nombre en la década de 1960 con frecuentes actuaciones en programas de variedades.

Jerry escribió una autobiografía, Married to Laughter, sobre su matrimonio de más de 50 años con su alma gemela y su compañera de comedia Anne Meara, quien murió en 2015. Sus innumerables papeles televisivos incluyeron todo, desde la serie ‘Murder She Wrote’ hasta ‘Law and Order’, con 36 apariciones junto a Meara en ‘The Ed Sullivan Show’.

Mientras era conocido como un padre loco en la pantalla chica, Stiller y su esposa criaron a dos hijos en su hogar en el Upper West Side de Manhattan. Sus hijos fueron Amy, quien se convirtió en actriz, y su hijo Ben, quien se convirtió en autor, director y actor.

Aunque estuvo décadas en la pantalla participando en películas como Aeropuerto 75, Despedida de soltero, interpretando al compinche policial de Walter Matthau en el thriller La captura del Pelham 1-2-3 y al esposo de Divine, Wilbur Turnblad, en la comedia de John Waters, Hairspray, entre otras, fue superado en popularidad por su hijo.

Tras el éxito de Ben Stiller en el mercado de Hollywood, Jerry participó en varias colaboraciones donde su hijo fue el protagonista como Zoolander, La mujer de mis pesadillas, entre otros filmes.

Sobre sus inicios en la pantalla grande, se sabe que estudió muy joven actuación, pero inició tarde su carrera debido a que sirvió al ejército de su país durante la Segunda Guerra Mundial.