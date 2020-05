Nesty elimina fotos con Mayra Goñi y ella cancela su Instagram

Al parecer, Nesty habría finalizado su romance con Mayra Goñi, luego de la polémica generada entre la actriz y Amy G, al haber terminado su amistad. En las redes sociales ya no existe rastro del amor que profesaban.

El rumor de una posible ruptura se genera porque Nesty optó por eliminar, de su cuenta de Instagram, todas las fotografías que tenía al lado de Goñi. Asimismo, compartió un curioso mensaje donde hace una intrigante reflexión.

“Cuando se cierran todos los caminos, Dios se encarga de abrir los cielos a tu favor”, publicó el cantante urbano en la conocida red social.

Asimismo, Mayra Goñi tomó la decisión de cerrar su cuenta temporalmente para evitar los comentarios tras lo ocurrido con Amy Gutiérrez.

Por otro lado, la exintegrante de You Salsa utilizó sus redes sociales para pronunciarse luego de las declaraciones que la vinculan sentimentalmente con Nesty.

“Déjalos que te juzguen, déjalos que te malinterpreten, déjalos que hablen de ti”, se lee en su cuenta de Instagram.

Como se recuerda, Mayra Goñi dio por terminada su amistad con Amy G porque aseguró que ya no podría confiar en ella.

"Fue ella quien dijo ‘yo soy profesional y si me mandan normal, y si no me mandan pero fluye en el escenario, también’. Eso me incomodó porque siendo mi amiga sostuvo ‘que le fluía’ con mi novio. Me rompió el corazón, me decepcionó... pero no la odio ni le deseo el mal, pues me parece una chica muy talentosa”, contó