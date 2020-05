Magaly Medina critica a Josimar: “No tienes un Grammy y vas a ganar un premio Nobel”

Magaly Medina le respondió fuerte y claro a Josimar luego de que el salsero expusiera los problemas que tiene con su programa Magaly TV, la firme durante una conversación pública con Tito Nieves.

En su mensaje, la popular ‘Urraca’ aclaró que es el personaje de Magaly el que critica duramente a las figuras de la farándula que protagonizan escándalos y ‘ampays’ de forma recurrente.

Magaly Josimar

“Cuando estamos frente a un público somos personajes y cuando estamos en nuestra casa con las personas que nos aman, nuestro entorno íntimo y privado, somos personas comunes y corrientes, humanos, totalmente normales”, aseveró en Magaly TV, la firme.

Asimismo, Magaly Medina cuestionó al salsero por intentar ocultar los escándalos de su vida privada, pese a que en el pasado el mismo la exponía. “Él es Josimar, una persona que nos ha expuesto su vida privada y nos han vendido un mundo de magia e ilusión que desgraciadamente cuando se estrella contra la realidad, trata de corregir y hacernos pensar que no es así”, señaló.

Fiel a su estilo, la ‘Urraca’ también se burló de Josimar porque este le comentó a Tito Nieves que sus fans le dijeron que podría haber ganado un Premio Nobel.

“!Ay por favor! Ni has ganado un Grammy y vas a ganar un Premio Nobel. No, nosotros no somos un echado de perfección, nosotros somos seres humanos con defectos y virtudes, la cuestión es que queramos aparentar una cosa que no somos”, comentó Magaly Medina en Magaly TV, la firme.