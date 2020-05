La 'Pánfila’ se quiebra al pedir ayuda para su padre, quien padece de neumonía

La actriz cómica María Victoria Santana, popularmente conocida como la ‘Pánfila’, se presentó en el programa América hoy para pedir que ayuden a su padre de 80 años, quien se encuentra delicado de salud por una fuerte neumonía.

Durante la entrevista, la artista dijo que se encuentra muy preocupada de que su progenitor haya podido contraer el coronavirus, pues hasta el momento no le han realizado la prueba de descarte.

La 'Pánfila' María Victoria Santana llora por su padre en América hoy

“Ya lleva doce días mal, llamé al 113 y me dijeron que iban a venir para ver si era coronavirus, ayer vinieron pero no tenían la prueba, fue en vano la espera, y ya en la tarde se puso mal, lo he tenido que llevar a emergencias", relató en América hoy.

La ‘Pánfila’ contó, además, que su padre ha sufrido un infarto al corazón, por lo que pide ayuda para que sea trasladado a una Unidad de Cuidados Intensivos, algo que se le complica mucho en estos días debido a que los hospitales se encuentran rebasados por el incremento de casos de coronavirus.

“Lo han atendido para estabilizarlo en trauma shock, ha tenido un infarto, tiene neumonía, y necesita urgente un lugar a donde ir porque necesita cuidados intensivos y no hay, así tengas toda la plata del mundo, no hay, no hay dónde ubicarlo”, señaló, Maria Victoria Santana, con la voz entrecortada.

“Quiero ver si me ayuda alguien del Minsa, por favor, yo sé que hay muchos pacientes, pero esto es urgente, es de vida o muerte, porque es cardíaco. Aparte le han hecho una tomografía y es muy probable que sí tenga la COVID-19 porque tiene neumonía, también”, añadió.