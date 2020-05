La cantante Amy Gutiérrez utilizó su cuenta de Instagram para enviar un mensaje a su colega Mayra Goñi, después que ella rompiera la amistad que lleva con la intérprete de “Cómo se perdona”.

"Cuando se cierran todos los caminos, Dios se encarga de abrir los cielos a tu favor”, escribió la salsera después de las declaraciones que dio la actriz sobre la amistad que tenían.

Del mismo modo, Amy Gutiérrez envió un mensaje a las personas que la vinculan con el artista urbano Nesty. “Déjalos que te juzguen, déjalos que te malinterpreten, déjalos que hablen de ti”, se lee en su cuenta de Instagram.

Amy Gutiérrez. Foto: Instagram

“Sus opiniones no son tu problema, mantente amable y auténtico, sin importar lo que hagan o digan. Nunca dudes de lo que vales, solo sigue brillando como lo haces siempre”, expresó en su red social.

Amy Gutiérrez. Foto: Archivo

Como se sabe, Mayra Goñi reveló el motivo que tuvo para romper su amistad con la salsera. "Fue ella quien dijo ‘yo soy profesional y si me mandan normal, y si no me mandan pero fluye en el escenario, también’”, señaló.

“Eso me incomodó porque siendo mi amiga sostuvo ‘que le fluía’ con mi novio. Me rompió el corazón, me decepcionó, pero no la odio ni le deseo el mal, pues me parece una chica muy talentosa”, sostuvo la actriz.

Nesty y Amy G Foto: captura

“Amy compartía camerino conmigo, era muy amiga mía y hacía dúo con Nesty. Yo estaba feliz porque confiaba en ella al ciento por ciento. Luego, los de la producción me preguntaron qué haría si les mandaban darse un beso al final de una canción y, como soy actriz, les respondí que sí ameritaba podían hacerlo porque son profesionales”, sentenció Mayra Goñi.