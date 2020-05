Frida Sofía revela que Alejandra Guzmán: “Me golpeaba cuando estaba drogada y alcoholizada"

De nunca acabar. Frida Sofía, la hija de la rockera Alejandra Guzmán volvió a atacar a su madre, al revelar que cuando era una niña, ésta la golpeaba "completamente alcoholizada y drogada”. “Siempre sale con que estoy mal y que necesito terapias, y por si no lo recuerda, las tomo desde hace años; de hecho, le propongo que vaya conmigo al psiquiatra, a ver quién está más dañada, y porqué soy así; si dice que estoy super enferma mental, debe haber una razón, ¿no?”, indicó la joven quien trabaja como instructora fitness.

De otro lado, Frida Sofía negó haberle pegado a su padre Pablo Moctezuma o a su madrastra Beatriz Pasquel, tal y como lo reveló Alejandra Guzmán. “Lo único que mi madre hizo con sus declaraciones es evidenciar quién es la mentirosa. A qué grado miente, al decir que le levanté la mano a mi padre, yo jamás golpearía a mis padres; con ella lo hice para defenderme, porque desde niña me golpeaba, totalmente drogada y alcoholizada”, contó.

Frida Sofía asegura que no quiere ni el dinero ni el apellido de Alejandra Guzmán, “sólo amor algo que nunca tuve”. Además, retó a su madre a jurar por su vida que no se acostó con su ex pareja. “¡Por Dios! ¿quién no ha mentido en su vida? Lo que pasa es que se le mete la actriz y es impresionante, pero ya no quiero nada de ella, ni su apellido, ni su dinero, lo único que hace es decir que me dio y todo tiene que ver con dinero; mejor hubiera estado fregón que me hubiera dado un poquito de amor. Juró por Dios que es falso que haya tenido algo que ver alguno de mis exnovios, pero que lo jure por mi vida, que me muera yo si es que no se acostó con mi ex, a ver si es cierto”, manifestó.

En medio de todo este escandalete, Frida Sofía reveló que toda su verdad y las pruebas de lo que dice, las presentará en un libro que planea escribir. “El tiempo pondrá todo en su lugar y yo soy fiel creyente de la ley divina, aunque este tema ya es demasiado tóxico”, contó.