Brad Pitt Lena Dunham rompe su silencio sobre el beso que robó al exesposo de Angelina Jolie.

Durante el estreno de la película Érase una vez en Hollywood, dirigida por Quentin Tarantino, Lena Dunham y Brad Pitt protagonizaron un bochornoso episodio que explotó en Internet.

En la alfombra roja de la cinta, en julio de 2019, en Londres, los actores fueron captados dándose un beso en la mejilla. Los diversos medios internacionales rebotaron la foto y tildaron a la productora de Girls de haber forzado al exesposo de Angelina Jolie, quien pidió al actor que se sincere sobre su relación con Jennifer Aniston.

Tras casi un año de aquel episodio, Lena Dunham quiso dejar las cosas claras durante una entrevista en Watch What Happens Live With Andy Cohen del último lunes, donde habló sobre la polémica que se desató por su acercamiento a Brad Pitt.

“No sé si recuerdas que nos sacaron una foto muy rara a los dos, bueno, la manera en la que Internet leyó aquella imagen es que de alguna manera yo le estaba acosando y causándole un gran estrés”, dijo la directora de cine.

“Lo cierto es que yo nunca forcé a Brad Pitt a darnos un beso. Lo respeto demasiado como amigo y como artista”, agregó.

Para calmar la situación, la actriz se animó a contar una anécdota que tuvo con el exesposo de Angelina Jolie esa noche: “Brad me llevó a una habitación porque sabía que estaba muy nerviosa y nos comimos juntos una pizza en secreto. Yo le dije incluso que me gustaba mucho un anillo que llevaba y me lo regaló”.

“Cada vez que lo llevo me ocurren cosas maravillosas. En serio, él es realmente una de las personas más amables que he conocido. Yo solo estaba histérica porque de repente me vi rodeada de gente que considero ídolos y él me hizo sentir la persona más linda del mundo”, finalizó.

