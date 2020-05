Amy Gutiérrez se encontraría bastante incómoda por las declaraciones que dio Mayra Goñi, al revelar que hubo un problema entre ambas por Nesty.

El martes 12 de mayo, en el programa En boca de todos, Tula Rodríguez sorprendió al revelar que mantuvo comunicación con la ganadora de El artista del año y que esta le contó que la habían afectado mucho los comentarios de Goñi.

Amy Gutiérrez se reconcilió con Mayra Goñi tras falso rumor de romance con Nesty. Foto: Composición.

Según la conductora del magazine, la molestia de Amy Gutiérrez se debe a que ella solamente quiere ser conocida por su talento y no por escándalos de su vida personal.

“Ayer hablé con Amy. Ella me dijo que estaba bastante fastidiada, que se sentía completamente indignada, que su trabajo jamás había tenido ningún escándalo, que ella solamente quería hablar de su talento, el cual le sobra”, señaló.

Tula Rodríguez tampoco dudó en salir en defensa de Amy Gutiérrez al asegurar que la cantante no sería capaz de entrometerse en la relación de Mayra Goñi y Nesty. “Ella no tiene nada que ver con esto, es una chica correcta”, aseveró la esposa de Javier Carmona en el set de En boca de todos.

Mayra Goñi confiesa que terminó su amistad con Amy Gutiérrez por Nesty

Días atrás, durante una transmisión en vivo por Instagram Mayra Goñi sorprendió a más de uno al revelar que dejó de ser amiga de Amy Gutiérrez por Nesty.

Según la actriz, cuando Amy y Nesty eran pareja en la competencia de El dúo perfecto, la cantante dijo que estaría dispuesta a besar a su novio si fluía en el escenario, por lo que dejó de confiar en ella.

Mayra Goñi rompe su amistad con Amy G

"Fue ella quien dijo ‘yo soy profesional y si me mandan normal, y si no me mandan pero fluye en el escenario, también’. Eso me incomodó porque siendo mi amiga sostuvo ‘que le fluía’ con mi novio. Me rompió el corazón, me decepcionó... pero no la odio ni le deseo el mal, pues me parece una chica muy talentosa”, contó Mayra Goñi.